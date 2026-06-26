《大賣空》原型：平倉半數Palantir空頭部位 賣出阿里巴巴加碼京東、微軟LEAPS

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-26 09:00

知名電影《大賣空》原型、避險基金 Scion Asset Management 創辦人麥可 · 貝瑞 (Michael Burry) 於個人 Substack 平台發文披露最新持股調整，他已平倉所持 Palantir Technologies 空頭部位一半，但仍續持 Palantir 看跌選擇權。

(圖:shutterstock)

此外，貝瑞同時賣出阿里巴巴持股，將資金轉入加碼京東，並增持支付科技公司 Fiserv 與軟體大廠 Adobe 多頭部位。

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貝瑞最新操作中最受矚目的是買入微 2028 年 12 月 15 日到期的長期看漲選擇權 (LEAPS)，顯示其看好微軟中長期表現。

在中概股配置上，他明確表示「賣阿里巴巴以買更多京東」，延續其逆向佈局中國電商價值股的思路，此前他曾多次公開稱京東股價走弱時提供具吸引力買點。

貝瑞自 2025 年下半年起透過看跌選擇權做空 Palantir 與輝達，此次回補半數 Palantir 空頭部位，市場解讀可能是獲利了結，或降低部位集中度，而非改變對 Palantir 高估值的基本看法。