挑戰傳統銀行！馬斯克「X Money」上線 活期6%年化收益 現金回饋3%

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 10:36

馬斯克旗下 X 平台金融服務「X Money」上周五 (6 月 26 日) 起正式向美國境內 Premium 及 Premium + 訂閱用戶展開封閉測試，直接內嵌於 X App 中，無須另下載應用程式，此舉標誌著馬斯克打造「超級應用」與重啟早年 X.com 網路銀行夢想的關鍵一步。

(圖:shutterstock)

X Money 主打以下幾項遠優於美國傳統銀行與主流金融科技產品的條件：

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6% 活期年化收益率：存入錢包餘額按日計息、無最低餘額要求、無鎖定期，利率約為美國平均儲蓄帳戶的 15 倍，也高於 Apple Savings(3.4%) 與 Cash App 的 3.25%。

最高 1000 萬美元 FDIC 保險：透過「X Cash Sweep」機制將資金分散存入多家 FDIC 承保銀行，保障額度遠高於一般銀行的 25 萬美元上限。

3% 無上限消費返現：綁定 X Money Visa 借記卡 (含虛擬卡與支援 Apple Pay 的磨砂黑金屬實體卡，卡面鐫刻用戶 X 帳號)，一般消費享 3% 現金回饋 (珠寶、博彩等除外)。

零手續費：平台內 P2P 即時轉帳、境內電匯 (單日上限 7.5 萬美元)、紙本支票郵寄及 ATM 提款均免費。

目前，X Money 底層由 Cross River Bank 提供清算與託管支持，暫時僅開放給美國成年用戶參與內測，後續將視回饋逐步擴大開放。部分用戶已透過 P2P 功能直接向馬斯克帳號轉帳並獲回覆，成為本輪上線話題焦點。



儘管權益誘人，X Money 仍面臨挑戰。美國麻州參議員華倫曾去函要求說明消費者保護與資金安全安排。

此外，X 平台內容審查導致的帳號封禁爭議，也讓部分用戶擔憂資金凍結風險。

分析人士指出，6% 高息初期具獲客補貼性質，長期是否維持仍有待觀察，但無疑對 Chase、Bank of America 及 SoFi 等傳統與新興金融機構形成實質競爭壓力。