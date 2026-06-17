鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-17 16:00

因成功預測美國房市崩盤而聞名的電影《大賣空》(The Big Short)主角原型貝瑞 (Michael Burry) 表示，即便他對 SpaceX(SPCX-US)接近 3 兆美元的市值存有高度懷疑，但目前並未持有該公司任何部位，原因是放空相關選擇權的價格過於昂貴。

《大賣空》本尊轟SpaceX估值太誇張！坦言想放空卻下不了手 (取自X)

貝瑞周二 (16 日) 透過 Substack 發文表示，自己研究過多種看空 SpaceX 的選擇權策略，但最終全數放棄。他寫道：「我目前沒有參與 SpaceX。既沒有放空，也沒有做多。」

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貝瑞指出，在 SpaceX 股價約為每股 212 美元的情況下，2028 年 12 月到期、履約價 100 美元的賣權，價格約為每口 25 美元。而 2027 年 6 月到期的同類型賣權價格約 13 美元，2026 年 12 月到期的賣權則約為 6.75 美元。

談到那筆較短天期的選擇權時，貝瑞說：「我確實有點心動，但還是算了。」

他認為，如果運氣好的話，SpaceX 股價未來將在 200 多美元中段價位盤整，而賣權選擇權鏈的波動率也將逐步消退。

貝瑞：本質上只是小型太空公司

他認為，SpaceX 年營收不到 200 億美元，但市值卻已膨脹至遠超過許多成熟企業與產業規模，並特別提到 SpaceX 市值已超越「股神」巴菲特旗下的波克夏 (Berkshire Hathaway)(BRK.B-US)，甚至高於許多產業與國家經濟體的總價值。

他說，「波克夏是兩位本世紀最偉大投資人耗費畢生心血建立起來的企業」，但 SpaceX 上市短短三天，市值就已達波克夏的 2.5 倍。

SpaceX 上市後漲勢驚人

SpaceX 業務涵蓋火箭發射服務、衛星網路以及社群媒體等領域，在上周五上市首個完整交易日，股價大漲 20%，本周累計漲幅已超過 25%。此次首次公開發行 (IPO) 也讓馬斯克成為全球首位身價突破 1 兆美元的富豪。

事實上，貝瑞近月來持續對科技股狂熱發出警告。他上個月曾呼籲投資人降低科技股曝險，並表示投資人應該「拒絕貪婪」。