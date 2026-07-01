鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-01 18:20

在資本支出疑慮以及軟體市場回檔的雙重夾擊下，微軟 (MSFT-US) 股價 6 月下跌約 18%，創下 2000 年網路泡沫全盛時期以來表現最糟糕的一個月，今年來股價更累計下跌 24%，在科技七巨頭 (Mag 7) 中表現墊底。

微軟跌到七巨頭墊底！AI資本支出、軟體焦慮雙殺 《大賣空》貝瑞押注翻身 (圖:Shutterstock)

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但微軟敬陪末座卻讓人有些意外，該公司不只擁有高度多元化的業務與蓬勃發展的雲端運算平台，更以 Copilot 的形式推出自家 AI 助理。

微軟股價正處於 2023 年以來的最低水準附近，今年來市值蒸發約 8570 億美元。

微軟的雙重打擊

微軟目前面臨兩大難題，使其與科技七巨頭的其他成員截然不同：一個是投資人對沉重 AI 資本支出，另一個是 AI 將如何顛覆軟體產業的焦慮，畢竟微軟展仍是全球最大的軟體公司。

這讓微軟陷入尷尬處境：當旗下多項業務同時感受到壓力時，業務多元化突然間變得不再那麼具備吸引力。

貝瑞正大舉買進

微軟的預估本益比在上周降至約 21 倍，創下約三年來的最低水準，交易員正在思索，這究竟是一次合理的重定價，還是以低廉估值進場抄底的好時機。

因成功預測次貸危機而聞名的《大賣空》投資大師貝瑞 (Michael Burry)，正是看好微軟目前估值水平的其中一人。他上周四在 Substack 貼文中寫道，他已買進微軟的買權 (call options)，若微軟股價在 2028 年前上漲至 700-750 美元，這筆投資將獲得豐厚回報。這則貼文在上周五成功激勵微軟股價反彈 6%。

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