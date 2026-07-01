微軟跌到七巨頭墊底！AI資本支出、軟體焦慮雙殺 《大賣空》貝瑞押注翻身
鉅亨網編譯余曉惠
在資本支出疑慮以及軟體市場回檔的雙重夾擊下，微軟 (MSFT-US) 股價 6 月下跌約 18%，創下 2000 年網路泡沫全盛時期以來表現最糟糕的一個月，今年來股價更累計下跌 24%，在科技七巨頭 (Mag 7) 中表現墊底。
剖析科技七巨頭的表現，贏家明顯是 Alphabet(GOOGL-US) 和輝達 (NVDA-US)，前者已確立最新且最強大競爭者的地位，近期股票投報率亮眼，後者持續穩坐晶片王者的寶座。
但微軟敬陪末座卻讓人有些意外，該公司不只擁有高度多元化的業務與蓬勃發展的雲端運算平台，更以 Copilot 的形式推出自家 AI 助理。
微軟股價正處於 2023 年以來的最低水準附近，今年來市值蒸發約 8570 億美元。
微軟的雙重打擊
微軟目前面臨兩大難題，使其與科技七巨頭的其他成員截然不同：一個是投資人對沉重 AI 資本支出，另一個是 AI 將如何顛覆軟體產業的焦慮，畢竟微軟展仍是全球最大的軟體公司。
這讓微軟陷入尷尬處境：當旗下多項業務同時感受到壓力時，業務多元化突然間變得不再那麼具備吸引力。
貝瑞正大舉買進
微軟的預估本益比在上周降至約 21 倍，創下約三年來的最低水準，交易員正在思索，這究竟是一次合理的重定價，還是以低廉估值進場抄底的好時機。
因成功預測次貸危機而聞名的《大賣空》投資大師貝瑞 (Michael Burry)，正是看好微軟目前估值水平的其中一人。他上周四在 Substack 貼文中寫道，他已買進微軟的買權 (call options)，若微軟股價在 2028 年前上漲至 700-750 美元，這筆投資將獲得豐厚回報。這則貼文在上周五成功激勵微軟股價反彈 6%。
甲骨文面臨同樣質疑
與此同時，同為超大型雲端業者 (hyperscaler) 的甲骨文 (Oracle)(ORCL-US) 也面臨與微軟相似的問題與質疑。同為軟體巨頭的甲骨文今年來的股價走勢圖頗為相似。
兩者的關鍵區別在於，甲骨文的資金主要來自於舉債，這使得市場把極大注意力放在甲骨文的債券交易表現上，甚至讓甲骨文的債務成為固定收益市場中 AI 交易的風向球。
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