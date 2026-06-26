鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-26 08:20

《MarketWatch》報導，微軟 (Microsoft)(MSFT-US) 股價正經歷 2000 年以來最慘烈的 6 月表現，同時可能創下歷來最差年度表現之一，反映投資人正加速撤出「科技七巨頭」等大型科技股。

微軟6月恐創25年來最差，分析師：回檔反而是買點(圖：Shutterstock)

微軟周四 (25 日) 收跌 3.5%。根據道瓊市場數據，截至目前，微軟本月累計下跌 21.6%，在標普 500 指數 503 檔成分股中排名第 485，若跌勢持續，將寫下公司歷來表現最差的 6 月紀錄。

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追蹤七巨頭的 Roundhill Magnificent Seven ETF(MAGS-US) 周二更跌入修正區間，自近期高點回落至少 10%。

Benchmark 分析師 Yi Fu Lee 表示，微軟股價承壓，主要與整體大型科技股走弱有關。他指出，市場近期出現明顯的獲利了結賣壓，原因在於投資人開始重新評估 AI 龐大投資何時才能真正帶來回報。

市場預估，Alphabet、亞馬遜、Meta 及微軟四家公司，今年總計將投入約 7,000 億美元發展 AI 業務。

近期回檔反而提供布局機會？

Baptista Research 分析師 Ishan Majumdar 指出，相較於其他大型科技公司，微軟還面臨另一層壓力。他表示，微軟預估 2026 會計年度資本支出將逼近 1,900 億美元，年增超過 60%。同時，自由現金流預估將下滑約 10%。

市場正重新調整對微軟的評價，不再將其視為穩定創造自由現金流的企業，而是需要投入大量資本建設 AI 基礎設施的公司。

Majumdar 表示，「原本因為微軟自由現金流穩健而持有股票的投資人，如今被迫接受一個他們原本沒有預期的高資本支出循環。」

不過，Benchmark 的 Lee 認為，微軟目前仍持續創造穩健的自由現金流，這也顯示，公司大舉投資 AI 基礎設施，是著眼於長期成長布局，而非因短期需求不確定性被迫調整投資策略。

Lee 表示，微軟仍是投資人布局 AI 最優質標的之一，近期股價回檔反而提供不錯的買進機會。

Majumdar 也認同，公司基本面依然穩固。