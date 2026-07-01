鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-01 15:40

2026 年上半年，全球併購 (M&A) 市場展現出驚人的成長勢頭。根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 與《彭博》數據，儘管交易總筆數有所下降，但受惠於「超大型交易」(Mega-deals) 的激增，上半年宣布的併購交易總額已飆升至約 2.6 兆至 2.8 兆美元，較去年同期成長約 30% 至 48%，創下自 1980 年有紀錄以來最高。

超大型交易占據市場半壁江山

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這一波併購熱潮最顯著的特徵是交易規模的極大化。數據顯示，上半年共有 47 筆金額超過 100 億美元的交易，總額超過 1.3 兆美元，占全球併購交易總額的近 50%，創下歷史新高。

相較之下，交易總筆數卻下降了 9% 至 24,000 筆，為 6 年來最低，顯示市場已由「量」轉向「質」的戰略整合。

科技與能源成為核心

科技與能源是併購最活躍的領域。科技行業受人工智慧 (AI) 浪潮推動，上半年公布的交易額達 6,490 億美元。專家指出，企業不只是為了未來五年投資，而是為了未來 40 至 50 年的技術變革布局。能源領域則出現了重磅交易，如 NextEra Energy 以 668 億美元收購 Dominion Energy，旨在打造能源巨頭。

此外，SpaceX 以約 600 億美元收購 Cursor，以及 Unilever 以 450 億美元將食品部門售予 McCormick，均展現了各行業領導者追求規模化的野心。

驅動併購潮的主要因素

交易撮合者表示，川普政府對商業友善的監管政策是導致這波浪潮的關鍵因素之一。美國政府對商業友好的政策顯著縮短了併購審查流程，增強了企業的收購意願。

其次，在人工智慧時代， 為了掌握新一代技術主權，企業正積極透過併購獲取 AI 相關資產與基礎設施。

Evercore Inc. 美國投資銀行共同主管 Daniel Mendelow 表示，在普遍的人工智慧投資和財政刺激措施的推動下，強勁的企業獲利也發揮了作用。與此同時，全球投資級企業債券發行額達 3.4 兆美元，創歷史新高，為併購提供了強大的財務支撐。

跨境併購表現同樣強勁，交易額達 8,930 億美元，較去年同期成長 62%，其中美國是最主要的目標市場，占比達 25%。雖然私募股權 (PE) 因過去的高估值與利息壓力表現相對落後，但市場普遍看好下半年的表現。