鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-01 10:48

《路透》表示目前尚未能獨立證實上述消息，微軟方面亦拒絕就此置評。

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根據微軟去年向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件，截至 2025 年 6 月 30 日，微軟全職員工人數約為 22 萬 8 千人。

報導指出，本次裁員將影響數千個職位，涵蓋業務、顧問等部門，以及 Xbox 遊戲事業相關職位。

Xbox 部門近期動盪不斷。《彭博》本月稍早報導，Xbox 在以全球零組件危機持續惡化為由調漲遊戲主機售價後，正計劃進行大規模裁員，並大幅削減行銷及其他預算。

《The Information》也於 6 月稍早報導，微軟正評估 Xbox 遊戲事業的多項方案，包括分拆，或重組為全資子公司。

事實上，此次並非微軟近年首度大規模裁員。2025 年 7 月，微軟曾宣布裁減近 4% 員工，為其近年規模最大的裁員行動之一。