鉅亨網編譯段智恆 2026-07-01 01:40

艾司摩爾周二 (30 日) 在阿姆斯特丹收漲 6.8%，股價再創歷史新高；美股掛牌同業應用材料與科磊盤中漲幅也均超過 5%。以兩日表現來看，這三檔股票名列費城半導體指數 (SOX) 成分股漲幅前段班，該指數同期累計上漲 7.5%。

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這波漲勢主要受到三星電子 (Samsung Electronics)(005930-KR) 與 SK 海力士 (SK Hynix)(000660-KR) 投資計畫激勵。兩家公司宣布將分別在南韓興建兩座晶片製造廠，總投資金額高達 800 兆韓元(約 5160 億美元)。隨著記憶體晶片需求持續升溫，市場預期兩大韓廠擴產將推升半導體設備採購需求，進一步帶動艾司摩爾等設備供應商受惠。

整體半導體族群今年表現強勁，費城半導體指數上半年已大漲 100%，並可望寫下史上最佳單季表現。不過，近期波動也明顯升高，該指數上周曾重挫近 8%，創一年多來最差單周表現。

進入 6 月後，越來越多分析師轉向看好半導體設備商，認為主要晶片製造商將加快設備採購腳步。Susquehanna 分析師 Mehdi Hosseini 預估，晶圓製造設備市場規模將在 2028 年達到 2500 億美元，高於先前預測。

Hosseini 也看好艾司摩爾後續表現，認為該公司可能在 7 月財報季強調訂單積壓強勁，且能見度延伸至 12 個月以上。他並將艾司摩爾目標價上調至券商間最高水準，意味較周二收盤價仍有逾 35% 上漲空間。

其他投行也釋出類似看法。瑞銀 (UBS)6 月 10 日預測，全球晶片設備市場將於 2028 年達到 2500 億美元，並認為市場對微影設備供應的疑慮過度。摩根大通(JPMorgan) 也在 6 月 17 日上修相關市場規模預估。