鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-30 23:00

美國勞工部周二 (30 日) 公布最新職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 顯示，5 月職缺數小幅回升，顯示企業用人需求仍具韌性，勞動市場維持穩定。不過，招聘活動依舊疲弱，反映企業在持續增聘員工方面仍保持審慎態度。

數據顯示，美國 5 月職缺數由 4 月修正後的 758.5 萬個，小幅增加 9,000 個至 759.4 萬個，高於市場預估的 730 萬個。職缺率則持平於 4.6%。

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從產業來看，營建業以及休閒與旅宿業職缺增幅最大，專業與商業服務業職缺則大致持平；金融活動產業職缺連續第二個月下滑，持續拖累今年整體就業成長。

儘管近期美國與伊朗衝突一度推升物價、打擊消費者信心，但消費支出仍具韌性，使企業對勞工需求未明顯降溫。彭博經濟學家認為，休閒與旅宿業職缺增加，可能與世界盃賽事在北美舉辦帶動短期用工需求有關，因此 5 月數據可能受到一次性因素影響。

另一方面，5 月招聘人數減少 4.5 萬人至 517 萬人，但招聘率維持 3.3% 不變，顯示企業雖未大幅擴編，整體勞動市場仍處於觀望狀態。自願離職率則持平於 1.9%，顯示勞工轉職意願未明顯改善。