鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-07-01 01:00

美國 6 月消費者信心小幅回升，主要受汽油價格下跌帶動，緩解部分家庭對通膨的擔憂，但勞動市場觀感明顯惡化，顯示美國消費者對經濟前景仍抱持謹慎態度。

美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (30 日) 公布，6 月消費者信心指數由 5 月下修後的 90.6 升至 91.2，低於市場預期的 94.4。雖然整體指數小幅改善，但現況指數下滑至 2021 年 3 月以來最低，反映消費者對當前經濟與就業環境的看法轉弱；相較之下，未來六個月預期指數則升至今年高點，主要受企業前景與收入預期改善支撐。

‌



美國 6 月消費者信心小幅回升，主要受汽油價格下跌帶動，緩解部分家庭對通膨的擔憂。(圖：ZeroHedge)

美國經濟評議會首席經濟學家彼得森 (Dana Peterson) 表示，近幾周油價下跌，稍微緩解消費者對通膨的擔憂，帶動 6 月信心指數小幅回升。根據 AAA 資料，6 月中旬美國汽油價格跌破每加侖 4 美元，為美國與以色列對伊朗開戰以來首見，反映中東脆弱停火與地緣政治緊張降溫，使能源價格壓力暫時緩和。

不過，勞動市場仍是本次調查最大隱憂。受訪者中認為「工作難找」的比例升至 22.5%，創 2021 年 1 月以來最高；衡量「工作充足」與「工作難找」兩者差距的指標也降至 2021 年初以來最低，為經濟學家密切觀察的勞動市場警訊。彼得森指出，消費者對當前勞動市場的看法明顯轉弱，且預期未來六個月就業環境也不會出現太大改善。

勞動市場觀感明顯惡化，顯示美國消費者對經濟前景仍抱持謹慎態度。(圖：ZeroHedge)

消費行為方面，未來六個月旅遊計畫降至 2021 年 4 月以來最低，顯示家庭在非必要支出上趨於保守。不過，購買汽車、房屋及電視等大件商品的意願在 6 月上升，顯示油價回落與財務預期改善，仍對部分消費項目形成支撐。

通膨預期也略有降溫，受訪者對未來一年物價上漲的預期小幅下降，但仍有近 62% 消費者預期未來 12 個月利率將進一步走高。近期越來越多聯準會 (Fed) 官員警告，若通膨重新升溫，今年可能仍需升息。

受訪者對未來一年物價上漲的預期小幅下降，但仍有近 62% 消費者預期未來 12 個月利率將進一步走高。(圖：ZeroHedge)