美伊代表同在杜哈卻無直接會談 荷姆茲航運回升、油價近戰前水準
鉅亨網編譯段智恆
根據外媒報導，美伊雙方代表雖同時現身卡達杜哈 (Doha)，但伊朗外交部周二 (30 日) 明確表示，未來幾天「沒有計畫」與美方進行任何層級的直接會談，使外界對美伊和平談判的期待降溫。不過，隨著荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 航運量回升，能源供應疑慮緩解，國際油價已回落至接近戰前水準。
伊朗外交部發言人巴格赫里 (Esmaeil Baghaei) 表示，杜哈相關討論將聚焦於落實美伊諒解備忘錄 (MoU) 部分條款，包括釋放伊朗受限制資產等議題，並強調伊朗「未安排」與美國官員會面。卡達外交部也表示，美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 與庫許納 (Jared Kushner) 人在杜哈，但目前未安排與伊朗官員會談。
伊朗方面希望存放於卡達的 60 億美元凍結資金能在本周內返還，但卡達外交部表示，相關轉移尚未完成。目前調停方討論重點，正是伊朗凍結資產安排，以及已達成條款的實際執行。不過，美方近幾日指控伊朗軍方違反停火與諒解備忘錄承諾，伊朗則反控美方未履行協議，使談判氣氛仍顯緊繃。
在荷姆茲海峽議題上，伊朗態度依舊強硬，主張有權依自身規則管理海峽通行，並尋求阿曼合作。伊朗官員並暗示，即使沒有阿曼協助，也可能推動相關機制，包括收取通行費，以部分支應戰後重建資金。伊朗也堅持，凍結資產應先獲釋放，才會展開最終協議談判；美方則要求伊朗先展現履約可信度。
儘管美伊立場仍僵持，油市反應相對平穩。布蘭特原油與美國西德州中質原油 (WTI) 本季均大幅下跌，交易價格已接近戰前水準。WTI 本月跌幅約 19%，布蘭特原油 6 月跌幅約 20%，主因市場對供應中斷的擔憂降溫。
根據 Kpler 資料，荷姆茲海峽航運量本周初明顯回升。上周三通行船舶仍有 76 艘，隨後因商船遇襲與美伊互相攻擊，一度在周日降至 24 艘，但周一回升至 40 艘，其中 32 艘為大型油輪與散裝貨輪，顯示能源運輸正逐步恢復。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則表示，目前除中國外，其他買家仍擔心美國可能恢復制裁，因此不願購買伊朗原油，使伊朗原油仍以折價賣給中國。
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