鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-01 00:00

最新報告顯示，全球能源需求在 2025 年持續成長，但高昂的天然氣價格迫使美國發電業者重新擁抱燃煤，使美國成為去年全球碳排放增加的最大來源，約占全球新增碳排放的三分之一。

根據 Energy Institute 與 Ember、Kearney 及 KPMG 共同發布的最新《世界能源統計評論》(Statistical Review of World Energy)，2025 年全球能源部門碳排放年增 1.1%，達到 358.06 億公噸二氧化碳。其中，美國煤炭消費量大增 10%，逆轉近年由煤炭轉向天然氣及再生能源的趨勢，也推升北美整體碳排放表現，打破過去 10 年平均每年下降 0.7% 的趨勢。

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儘管如此，全球能源轉型仍持續推進。2025 年全球能源供應較前一年增加 1.7%，再生能源貢獻最大：再生能源的發電量年增 9.1%，以太陽能發電大幅成長 30% 最為亮眼。

不過，全球電力需求增加速度更快，全年成長 3%，主要受到電動車、資料中心及人工智慧 (AI) 快速發展帶動，使整體電力需求持續攀升。

各主要經濟體中，歐洲能源部門的碳排放增加 0.5%，中國則增加 0.7%。另一方面，中國汽油與柴油需求持續下滑，延續 2024 年開始的下降趨勢，顯示交通運輸能源結構持續改變。

石油市場部分，2025 年全球石油需求年增 1.3%，達每日 1.03 億桶，高於 2024 年的 1.1% 增幅。同期全球石油產量則增加 3.5%。