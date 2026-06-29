鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 11:00

美元指數上周三 (24 日) 盤中一度升至 101.8 附近，突破 101 整數關口並創 13 個月新高，上周五 (26 日) 仍徘徊於 101 上方。

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歐元兌美元本月累計下跌約 2.6%，創逾一年新低，日元兌美元逼近 162 關口，英鎊跌至七個月低位，全球資金明顯重新流向美元資產。

本輪美元逆襲的首要驅動是利差預期逆轉。聯準會 (Fed)6 月會議維持聯邦基金利率於 3.50%—3.75% 不變，但最新點陣圖顯示近半數官員支持年內升息，芝商所 FedWatch 工具顯示 12 月升息機率上升至 86.1%，美銀甚至預計 Fed 今年將升息三次、德銀看兩次，兩年期美債殖利率隨即攀至 4.16% 以上。

相較之下，歐洲央行 (ECB) 因歐元區經濟走弱與輸入型通膨緩解，使得今年內二次升息機率驟降至 20%，日本央行 (BOJ) 雖升息至 1% 但宣布暫緩縮表，主要經濟體政策緊縮步伐明顯落後美國，「美緊歐日鬆」的組合使美元相對收益優勢擴大，跨境資本回流短端美債。

其次，油價回跌反而強化「美國例外主義」敘事。中東風險溢價消退使布蘭特原油回吐衝突以來漲幅，緩解美國能源成本與通膨再升溫擔憂，加上美國 PMI 超預期擴張，市場對美國經濟韌性信心增強，資金關注點從地緣風險轉向貨幣政策與收益率差。

除宏觀利差外，美國 AI 投資熱潮與 IPO 浪潮正為美元提供結構性支撐。今年被視為美股科技 IPO 大年，Anthropic 與 OpenAI 相繼提交上市申請、SpaceX 籌備融資，三者合計估值逾 3 兆美元，市場預計 IPO 融資規模累計超 2000 億美元。

德國商業銀分析師指出，大型美國科技 IPO 恐引發大規模外國資本流入從而支撐美元。

巴克莱銀行亦認為，自去年 4 月「解放日」以來，美元相對基本面仍低估約 5%，隨市場對 Fed 政策獨立性擔憂緩解，風險折價有望進一步消退。

多家機構上調美元展望，華僑銀行預計美元指數仍有 2%—3% 上行空間。