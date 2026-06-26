華許放鷹作秀居多？前IIF首席：通縮交易難持久 Fed升息恐無望
鉅亨網新聞中心
近期金融市場劇烈震盪，市場風向也從年初盛行的「貨幣貶值交易」逐步轉向「通縮交易」。前國際金融協會（IIF）首席經濟學家、現任布魯金斯學會高級研究員羅賓 · 布魯克斯（Robin J. Brooks）指出，近期美元走強、黃金與原油等大宗商品重挫，反映市場押注通縮，但這套交易邏輯存在偏差，恐怕難以持續。
這一波市場走勢主要歸因於兩大衝擊。首先，荷姆茲海峽的油輪航運恢復速度超乎預期，使布蘭特原油價格回落至戰前水平，這在實質上構成了一種通縮性衝擊，減輕了未來的通膨壓力。
其次，市場將上週聯準會（FOMC）的會議解讀為鷹派轉向，導致實質利率快速飆升，進而壓抑了黃金等避險資產的吸引力。當通膨預期下降而實質利率走高時，市場對貨幣貶值的對沖需求隨之減弱。
然而，布魯克斯強烈反對市場將此次 FOMC 會議視為聯準會鷹派立場的體現。
他認為，此次會議在很大程度上是一場政治作秀，新任聯準會主席華許為了與白宮劃清界線，必須表現得更為強硬，其提到的價格穩定及鷹派「點陣圖」參考價值有限。
布魯克斯還說，市場忽視了油價崩跌對通膨的抑制作用，反而一味定價聯準會的緊縮，這種做法本身就缺乏邏輯支撐。
他預期，即將於 7 月 14 日發布的 6 月消費者物價指數（CPI）報告，將會成為關鍵的市場風向標。屆時數據應會提醒大眾，聯準會不僅不會升息，甚至可能轉向降息。
布魯克斯強調，導致「貨幣貶值交易」的根源，即全球主要國家不負責任的財政政策，依然根深蒂固。因此，投資者只需度過這波短暫的鷹派恐慌，未來「貨幣貶值交易」終將捲土重來。
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