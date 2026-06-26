鉅亨網新聞中心 2026-06-27 06:20

華許放鷹作秀居多？前IIF首席：通縮交易難持久 Fed升息恐無望。(圖:REUTERS/TPG)

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然而，布魯克斯強烈反對市場將此次 FOMC 會議視為聯準會鷹派立場的體現。

他認為，此次會議在很大程度上是一場政治作秀，新任聯準會主席華許為了與白宮劃清界線，必須表現得更為強硬，其提到的價格穩定及鷹派「點陣圖」參考價值有限。

布魯克斯還說，市場忽視了油價崩跌對通膨的抑制作用，反而一味定價聯準會的緊縮，這種做法本身就缺乏邏輯支撐。

他預期，即將於 7 月 14 日發布的 6 月消費者物價指數（CPI）報告，將會成為關鍵的市場風向標。屆時數據應會提醒大眾，聯準會不僅不會升息，甚至可能轉向降息。