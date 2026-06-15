七巨頭過氣了？SpaceX掀洗牌潮 華爾街正改押「MANGOS」
鉅亨網新聞中心
SpaceX 以逾 2 兆美元估值登陸美股，創下美國史上最大 IPO，不僅市值一舉超越特斯拉與 Meta，更擠下「美股七巨頭」中的部分成員，改寫科技股權力版圖。
隨著 AI、太空科技與新一代基礎設施崛起，市場開始熱議，主導華爾街多年的「七巨頭」時代是否已走向終點。若這個象徵科技霸權的稱號不再適用，下一個引領市場的新集團將由誰接棒，也成為投資人關注焦點。
隨著 SpaceX 的耀眼登場，加上 OpenAI、Anthropic 等估值破兆的 AI 獨角獸正緊鑼密鼓準備 IPO，華爾街分析師普遍認為，過往用來概括美股領頭羊的「七巨頭」標籤，可能很快就會被淹沒在歷史洪流中。
Futurum Equities 首席市場策略師 Shay Boloor 指出，在 SpaceX 誕生後，市場很難再用「七巨頭」來一言以蔽之，因為這意味著將全球最具實力與影響力的企業排除在主流光環之外。
事實上，華爾街歷來有為熱門標的冠上響亮稱號的傳統。從 1960 至 1970 年代的「漂亮 50（Nifty 50）」，到 1990 年代末期網路泡沫時期的「四騎士（Four Horsemen）」，這些代號向來隨著產業更迭而起落。
如今面對新一波科技巨浪，社群平台 X 上最炙手可熱的新頭銜非「MANGOS」莫屬。
這個字彙由 Meta(META-US) 、Anthropic、輝達 (NVDA-US) 、Alphabet(GOOGL-US) 、OpenAI 與 SpaceX 的首字母縮寫組成；也有部分投資人將其中的「A」解讀為目前美股市值第三大的蘋果 (AAPL-US) 。
Tidal 金融集團產品開發副總裁 Aga Kuplinska 表示，這個新封號不僅在業界引發高度關注，內部甚至已經開始使用此稱呼。
除了討喜的「MANGOS」之外，市場也湧現其他重組方案。
BRI 財富管理執行長 Dan Boardman-Weston 另闢蹊徑，提議將原有的七巨頭加上 SpaceX、OpenAI 與 Anthropic，合稱為「Magna Atoms（巨磁原子）」。
另外，最早創造出「七巨頭」一詞的美國銀行分析師，則在先前的報告中拋出「AI 十大（AI Big 10）」概念，將博通 (AVGO-US) 、美光科技 (MU-US) 與超微半導體 (AMD-US) 納入陣容，以反映過去一年多來半導體板塊的瘋狂漲勢。
根據 LSEG 數據顯示，這十家企業合共佔標普 500 指數權重高達 40% 以上。法人預估，若以此為基礎，未來在 SpaceX、Anthropic 和 OpenAI 正式登陸資本市場後，華爾街甚至可能進一步擴充出「AI 十五大（AI Big 15）」的全新核心聯盟。
儘管改組聲浪四起，市場上仍不乏保守聲音。圓丘投資（Roundhill Investments）執行長 Dave Mazza 認為，「七巨頭」這個稱號不會輕易消失。
他強調，這個詞彙已經深植於全球投資人與財經媒體的集體認知中，未來雖然會看到象徵新興趨勢的延伸代碼出現，但「七巨頭」在美股歷史上的指標地位，短期內恐仍難以被完全取代。
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