鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-26 08:40

蘋果 (AAPL-US) 因調漲部分 Mac 與 iPad 售價，引發市場擔憂成本壓力升高，股價週四 (25 日) 重挫逾 6%，市值一夕蒸發約 2,600 億美元；相較之下，美光 (MU-US) 憑藉亮眼財報與強勁展望飆漲逾 15%，市值單日暴增逾 1,800 億美元。

美光財報狂喜 為何蘋果卻笑不出來？(圖：蘋果)

分析指出，兩家科技巨頭股價一漲一跌，凸顯全球記憶體供應吃緊下，AI 浪潮的受惠者與承壓者正逐漸分化。

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美光創高毛利率 凸顯記憶體供應商掌握定價權

美光最新財報全面優於華爾街預期，不僅營收創下歷史新高，毛利率更達到破紀錄的 84.9%，公司並預估本季毛利率將進一步升至約 86%。

(圖片：shutterstock)

市場認為，對向來景氣循環劇烈的記憶體產業而言，如此高的毛利率代表終端客戶仍願意支付高價，以確保取得 DRAM 與 HBM 等記憶體供應，也意味著記憶體供應商重新掌握市場定價權。

蘋果漲價反映成本壓力 市場擔憂恐衝擊需求

與美光形成鮮明對比的是，蘋果日前宣布調漲部分 MacBook 與 iPad 售價，單一產品漲幅介於 100 至 300 美元，雖然 iPhone、Apple Watch 與 AirPods 售價維持不變，但實際漲幅仍高於市場預期。

分析認為，蘋果此次調價反映記憶體成本持續攀升，AI 基礎建設帶來的硬體成本已開始轉嫁至終端產品，未來是否影響消費需求，將成為市場觀察重點。

蘋果跌回關鍵支撐區 (275) 美元成多空分水嶺

技術面來看，蘋果股價已跌回 5 月突破整理區間前的價位，重新回到先前盤整區間上緣，275 至 280 美元成為重要支撐區。

分析指出，若蘋果股價能重新站穩 280 美元，代表此次重挫可能僅是突破後的回測；但若跌破 275 美元，則意味著 5 月突破行情恐演變為「多頭陷阱」(Bull Trap)，市場也將重新評估大型科技公司是否仍有能力持續吸收 AI 硬體成本上升帶來的壓力。