鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-25 14:38

記憶體大廠美光 (MU-US) 週三 (25 日) 盤後公布 2026 會計年度第三季財報，在人工智慧 (AI) 需求爆發帶動下，營收、營業利益與獲利率全面刷新紀錄，並釋出更強勁的第四季財測。這份超強成績單讓市場重新評估 AI 投資熱潮的基本面支撐，也暫時平息外界對 AI 泡沫化的疑慮。

美光第三季營收達 414.56 億美元，較去年同期 93.01 億美元暴增約 345.7%，也較前一季 238.60 億美元成長約 73.7%，創下公司新高。

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獲利能力同步大幅改善。依美國通用會計準則 (GAAP) 計算，美光第三季營業利益達 333.18 億美元，較前一季成長約 106.5%，較去年同期大增約 1,436%。毛利率升至 84.6%，營益率達 80.4%，GAAP 稀釋後每股盈餘 (EPS) 為 24.67 美元。

美光 (MU-US) 財報公布前持續承受賣壓，週三收跌 0.31% 至每股 1,048.51 美元，但盤後公布優於預期的財測後，股價應聲飆漲逾 10%。

AI 需求全面爆發 四大事業群同步創高

從業務結構來看，美光所有主要事業部門均繳出歷史最佳成績。

其中，雲端記憶體事業群 (CMBU) 營收達 137.69 億美元，占總營收約三分之一；核心資料中心事業群 (CDBU) 營收 115.24 億美元，年增高達 653%；行動裝置事業群 (MCBU) 營收 115.21 億美元，年增 254%；車用與嵌入式事業群 (AEBU) 營收則達 46.34 億美元，年增 311%。

各部門營益率皆介於 75% 至 86% 之間，顯示 AI 伺服器、雲端資料中心、行動裝置與車用市場需求同步支撐記憶體價格與獲利能力。

HBM4 放量出貨 三個月貢獻逾 10 億美元

美光表示，第六代高頻寬記憶體 HBM4 已於今年 3 月開始量產出貨，並供應給輝達 (NVDA-US) 即將於下半年推出的 Vera Rubin AI 平台。

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值得注意的是，HBM4 上市僅三個月便創造超過 10 億美元營收，反映 AI 加速器對高階記憶體需求仍然強勁。

此外，美光指出，12 層堆疊 HBM4 的產能爬坡速度約為前代 HBM3E 的兩倍，良率提升速度也優於預期。下一代 HBM4E 產品則已進入開發階段，預計於明年量產。

除了 HBM，美光也已向主要伺服器客戶送樣採用 1γ DRAM 製程打造的 256GB DDR5 RDIMM，並開始量產 PCIe Gen6 SSD 與 245TB QLC SSD 等新產品。

千億美元長約在手 AI 需求能見度看到 2030 年

比單季財報更受市場關注的是，美光已簽署 16 份戰略客戶協議 (SCA)，涵蓋資料中心、行動裝置與車用市場，期限最長延伸至 2030 年。

這些合約包含：

最低採購承諾 (Take-or-Pay)

客戶預付款

價格下限機制

美光表示，目前相關合約未履行訂單總額約達 1,000 億美元，另外客戶預付款及相關財務承諾金額約為 220 億美元 (客戶長約承諾)。

這意味主要客戶並非只是在短期搶貨，而是願意用多年合約與預付款鎖定記憶體供應。對市場而言，這是 AI 需求具備長期能見度的重要訊號。

Q4 財測再創高 AI 投資熱潮未見降溫

展望第四季，美光預估營收將達 500 億美元，上下浮動 10 億美元；毛利率約為 86%；稀釋後每股盈餘預估達 30.73 美元，上下浮動 1 美元，全面高於市場預期。

公司同時表示，為支援長期記憶體需求成長，第四季資本支出將達約 100 億美元，2026 財年全年資本支出預估約 270 億美元。

美光執行長梅羅特拉 (Sanjay Mehrotra) 表示，第三季創紀錄的財務表現之後，第四季業績將進一步增強，「這充分展現記憶體在 AI 時代的戰略價值。」

華爾街分析

在近期市場開始質疑 AI 題材估值是否過熱之際，美光不僅交出歷史最強財報，更以高達千億美元的長期訂單與強勁財測，向市場證明 AI 投資需求仍處於快速擴張階段，也為近期籠罩科技股的「AI 泡沫論」注入一劑強心針。

科技研究機構 Futurum Group 執行長 Daniel Newman 表示，市場一直低估 AI 基礎建設建置規模，而在供應受限情況下，記憶體產品將持續享有溢價能力。

IDC 分析指出，記憶體產能短缺「前所未見」，已讓蘋果等科技巨頭考慮漲價；美光財報反映 AI 帶動記憶體需求仍強。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 表示，美光管理層的評論對蘋果 (AAPL-US)、戴爾 (DELL-US) 與惠普 (HPQ-US) 等硬體製造商而言「利弊參半，但整體偏向正面」。

他指出，隨著 AI PC 與 AI 智慧手機提升記憶體搭載容量，DRAM 與 NAND 價格維持高檔，可能持續侵蝕 OEM 廠商的獲利空間。然而，美光同時看好 AI 驅動的換機潮將帶動個人電腦與智慧手機需求成長，顯示終端市場仍具擴張潛力。

除了營收與獲利大幅成長外，美光強勁的自由現金流表現也成為市場關注焦點。

S&P Global 旗下 Visible Alpha Research 研究主管 Melissa Otto 表示，自由現金流是美光此次財報中的一大亮點，進一步提升投資人對美光市場地位與獲利能力的信心。美光本季調整後自由現金流突破 180 億美元，較去年同期不到 20 億美元大幅成長。