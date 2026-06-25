鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-25 09:10

市場期待已久的蘋果首款摺疊手機 iPhone Fold 傳出開發進展順利。儘管先前多次傳出鉸鏈設計與組裝良率問題，但最新供應鏈消息指出，多數技術障礙已獲解決，產品開發仍按既定時程推進，最快有望於今年秋季正式發表。

傳蘋果已解決鉸鏈難題 iPhone Fold最快7月量產、9月亮相(圖：翻攝appleinsider)

韓媒《The Elec》週三 (25 日) 引述供應鏈人士報導，蘋果已完成 iPhone Fold 關鍵規格定案，包括顯示器、機身結構及機械零組件均已通過驗證，目前正著手量產前準備工作。

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報導指出，iPhone Fold 已於今年 4 月完成首輪試產，整體進度符合規劃。蘋果主要代工夥伴鴻海預計負責首批生產作業，大規模量產最快將於 7 月底展開，為秋季發表鋪路。

市場最關注的鉸鏈問題似乎也取得突破。供應鏈人士透露，開發期間曾發現鉸鏈在經過數百萬次開闔耐久測試後出現輕微異音，部分組裝流程的公差也高於預期。不過，目前大部分問題已獲改善，不至於影響量產時程。

由於摺疊手機的可靠度高度依賴鉸鏈結構，因此相關問題一度引發市場對產品延期的擔憂。6 月中旬甚至有傳聞指出，iPhone Fold 可能延後至 2027 年出貨，但仍會在 2026 年秋季先行發表。

事實上，今年以來有關 iPhone Fold 的消息反覆出現。4 月市場傳出蘋果在早期測試階段發現部分技術問題；5 月則有消息指出鉸鏈在反覆開闔測試中出現故障，引發外界對產品成熟度的疑慮。

不過，隨後有中國爆料人士表示，蘋果的鉸鏈設計有望成為未來摺疊手機產業標準，相關技術路線甚至可能被競爭對手效仿。

此外，5 月底又有消息指出，蘋果在主機板零組件組裝過程中遭遇新的技術挑戰，使市場對 iPhone Fold 的量產進度持續保持高度關注。

外媒指出，每年 WWDC 開發者大會結束至秋季新品發表會前，向來是蘋果產品爆料最密集的時期。隨著 iPhone Fold 發表時間逐漸逼近，各類供應鏈消息與市場傳聞預料將持續升溫。