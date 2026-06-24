鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 00:00

日本軟銀集團 (SoftBank Group) 創辦人孫正義表示，他計劃再掌舵公司至少 10 年或更長時間，等於放棄自己長期以來堅持在 70 歲前交棒的退休計畫。

打破19歲訂立50年計畫！孫正義高喊沒有時間退休 誓造全球最強AI機器人帝國 (圖:Reuters/TPG)

這位現年 68 歲的科技投資巨擘透露，他現在正渴望全力加速人工智慧 (AI) 的普及，並將軟銀打造為全球最卓越的 AI 驅動機器人公司。在談到軟銀時，他說「我沒有時間退休」，並透露已修正原本的計畫，將會再繼續工作 10 年或 15 年。

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孫正義在 19 歲那年確立「人生 50 年計畫」，設定各年齡階段的里程碑，期許自己 30 歲前打出名號、40 歲前累積千億日元資金、50 歲前決勝負、60 歲前完成接班、70 歲交棒。

軟銀目前持有晶片設計大廠安謀 (Arm)(ARM-US) 近 90% 的股權，而且仍在全面加速在 AI 領域的投資布局。除了已承諾對 OpenAI 大舉投資約 650 億美元以外，軟銀也已同意以大約 54 億美元的估值，正式收購 ABB 集團旗下的機器人業務部門。

軟銀目前還計劃參與德國機器人新創公司 Agile Robots 一筆高達 8 億美元的融資案，軟銀先前就曾主導過這家公司的融資，目前還在初步談判階段。

據知情人士透露，軟銀還計劃在美國成立一家名為 Roze 的 AI 與機器人公司並推動上市，藉此在快速成長的機器人領域拓展版圖。軟銀的目標是希望最快在今年內就讓這家子公司掛牌，不過最終的上市時間也可能會推遲到 2027 年。