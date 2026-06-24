鉅亨網編譯余曉惠
日本軟銀集團 (SoftBank Group) 創辦人孫正義表示，他計劃再掌舵公司至少 10 年或更長時間，等於放棄自己長期以來堅持在 70 歲前交棒的退休計畫。
這位現年 68 歲的科技投資巨擘透露，他現在正渴望全力加速人工智慧 (AI) 的普及，並將軟銀打造為全球最卓越的 AI 驅動機器人公司。在談到軟銀時，他說「我沒有時間退休」，並透露已修正原本的計畫，將會再繼續工作 10 年或 15 年。
孫正義在 19 歲那年確立「人生 50 年計畫」，設定各年齡階段的里程碑，期許自己 30 歲前打出名號、40 歲前累積千億日元資金、50 歲前決勝負、60 歲前完成接班、70 歲交棒。
軟銀目前持有晶片設計大廠安謀 (Arm)(ARM-US) 近 90% 的股權，而且仍在全面加速在 AI 領域的投資布局。除了已承諾對 OpenAI 大舉投資約 650 億美元以外，軟銀也已同意以大約 54 億美元的估值，正式收購 ABB 集團旗下的機器人業務部門。
軟銀目前還計劃參與德國機器人新創公司 Agile Robots 一筆高達 8 億美元的融資案，軟銀先前就曾主導過這家公司的融資，目前還在初步談判階段。
據知情人士透露，軟銀還計劃在美國成立一家名為 Roze 的 AI 與機器人公司並推動上市，藉此在快速成長的機器人領域拓展版圖。軟銀的目標是希望最快在今年內就讓這家子公司掛牌，不過最終的上市時間也可能會推遲到 2027 年。
軟銀周三在東京股市收盤上漲 1.3%，報每股 6597 日元。在 AI 熱潮加持下，孫正義的個人身價扶搖直上，本月初曾以大約 1000 億美元淨資產登上富比士 (Forbes) 即時富豪榜的「亞洲首富」，時隔 26 年重返此寶座。
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