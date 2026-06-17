三星SK海力士員工獎金入市！半導體聚落區房價月漲2億韓元 百貨公司、進口車銷售額大增

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-17 19:00

受惠於半導體景氣暢旺，三星電子與 SK 海力士員工近期陸續領取數億韓元績效獎金，資金迅速湧入在地房市與奢侈品消費市場。

(圖:shutterstock)

《中央日報》報導，南韓京畿道城南市盆唐區、華城東灘等「半導體帶」精華地段，部分主力公寓掛牌價較一個月前大漲近 2 億韓元 (約 460 萬台幣)，成交價亦明顯走揚，高檔進口車展示中心同樣湧入大批半導體從業人員詢問下單。

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南韓零售業者同樣感受到「半導體紅利」。位於盆唐的百貨公司為三星員工開闢精品沙龍快速通道。專櫃人員表示，20 至 30 多歲男性顧客與手錶區業績顯著成長。

數據顯示，新世界百貨某分店上月整體銷售年增 16.2%，珠寶與手錶類分別暴增 120% 及 60%，現代百貨板橋店成長 44.7%，樂天百貨東灘店也成長 30%。

房仲業者亦指出，買盤以青壯年工程師與資深研發人員為主，部分 SK 海力士員工出手即簽下 20 多億韓元頂級物件，購屋與消費力引發社會廣泛關注。