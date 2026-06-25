鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-25 13:10

儘管市場對人工智慧 (AI) 熱潮是否重演 1990 年代網路泡沫的討論升溫，投行 Stifel 仍選擇站在多頭陣營，並上調標普 500 指數年底目標至 7,800 點，認為企業獲利成長動能足以支撐美股續創新高。

市場憂AI泡沫 Stifel反喊「續抱AI資本支出概念股」 (圖：REUTERS/TPG)

Stifel 策略師 Thomas Carroll 在最新報告中指出，該行將標普 500 指數年底目標上調約 4%，主要反映企業獲利持續強勁擴張。該行預估，標普 500 成分股過去 12 個月每股盈餘 (EPS) 將達約 337 美元，較去年同期成長 26%。

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Carroll 表示，美國經濟仍處於「高溫運行」狀態，企業營運槓桿效益持續發酵，帶動獲利增速優於預期，成為推升股市的重要支柱。

不過，Stifel 也坦言，目前 AI 相關投資熱潮與 1990 年代末期硬體產業狂熱存在相似之處，市場對 AI 概念股的追捧已出現泡沫化跡象。

即便如此，該行並未改變投資策略。

Carroll 表示，Stifel 仍將持續持有 AI 資本支出受惠股，直到產業景氣接近高峰為止，同時密切留意估值與市場風險變化。

本益比恐遭壓縮 資金輪動跡象浮現

Stifel 預期，在聯準會 (Fed) 維持偏鷹派立場的情況下，市場本益比未來可能面臨壓縮壓力，即使企業獲利持續成長，股價漲幅仍可能受到限制。

報告指出，目前美股市場集中度已升至近 40 年高點，少數大型科技股主導大盤走勢的情況愈發明顯。隨著個股表現差距接近高峰，市場正出現從大型權值股轉向等權重指數及其他產業類股的輪動跡象。

AI 投資熱絡 消費者仍承受壓力

Stifel 將當前美國經濟形容為「雙速經濟 (Tale of Two Economies)」。

一方面，AI 基礎建設與資料中心投資持續高速成長，帶動企業固定資本支出增加；另一方面，消費者則持續受到高通膨與生活成本壓力影響，消費動能相對疲弱。

由於核心通膨率仍高於聯準會 2% 目標，Stifel 預估 Fed 將維持利率不變，而非進一步升息。

在投資布局上，該行偏好受惠企業資本支出擴張的景氣循環類股，包括能源、工業、原物料，以及部分半導體與硬體供應鏈企業；相較之下，對消費相關類股維持減碼立場。