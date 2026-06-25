鉅亨網新聞中心 2026-06-25 15:22

6 月中下旬，一場前所未有的「人才地震」在 Google AI 體系中集中爆發，震央的餘波讓整個科技圈為之側目。這場突如其來的離職潮，並非單純的個人職業流動，而是象徵著 Google 在人工智慧領域長達 8 年的技術護城河正在被徹底拆解。

當全球目光聚焦於這些頂尖人才的去向時，人們赫然發現，這些 Google 親手培養的「黃埔軍校」門生，如今已成為各家競品的核心支柱，甚至構築了當前半個 AI 產業的競爭版圖。

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這不僅僅是人才的失血，更是一場關於巨頭創新困境的時代反思。

72 小時內的王牌離場

這場震撼產業的人才風暴，在短短 72 小時內達到了高潮。首先投下深水炸彈的是 2024 年諾貝爾化學獎得主、Google DeepMind AlphaFold 計畫的負責人 John Jumper。這位在學術界與產業鏈擁有頂級影響力的科學家，選擇結束近 9 年的 DeepMind 生涯，轉投 Anthropic。

緊隨其後，其麾下的兩名 AlphaFold 核心骨幹 Jonas Adler 與 Alexander Pritzel 也證實跟隨步伐加入同一東家。

這一連串的人事異動，不僅是團隊整建制式的遷移，更意味著 Google 在 AI 生命科學領域最具代表性的旗幟人物與技術班底已然易主。

而在此前兩天，另一個足以載入 AI 史冊的消息同樣引發了劇烈震盪：Transformer 論文核心作者、Gemini 聯合負責人 Noam Shazeer 宣布加盟 OpenAI。

這則消息的象徵意義遠大於實際產出，因為這代表 2017 年那篇發表《Attention Is All You Need》的 8 位谷歌原始作者，至此全部離開了 Google 體系。

一個曾經定義了當代 AI 發展方向的「初代夢之隊」，在 Google 內部已無一人留守。這一瞬間的告別，彷彿為 Google 的一個時代劃下了句點，也讓這家曾經的 AI 王者陷入了人才斷層的巨大隱憂中。

谷歌 8 年的「失血史」

6 月的集中離職，僅是過去 8 年來 Google AI 人才失血的冰山一角。

回溯歷史，從 Google Brain 到合併後的 Google DeepMind，這座全球 AI 產業的「技術搖籃」始終處於人才外流的漩渦中心。

這種流失涵蓋了基礎模型、AI 應用科學、大模型工程化與產品管理四大關鍵領域，累計超過 20 位里程碑級論文的作者陸續出走。

在基礎模型領域，Transformer 的 8 位奠基者早已散落全球。從 Lukasz Kaiser 到如今的 Noam Shazeer，每一位核心架構師的離去，都帶走了底層創新的火種。

另一項關鍵技術 BERT 的發明人 Jacob Devlin，也因對內部訓練合規性的不滿而選擇離開。

這些被譽為 AI 時代「拓荒者」的頂尖人才，在過去幾年裡，有的選擇創業，有的投奔競品，他們帶走的知識儲備與工程經驗，直接稀釋了 Google 在基礎模型領域的絕對統治力。

更令人惋惜的是 DeepMind 兩大王牌專案的解體。AlphaGo 與 AlphaFold 作為 DeepMind 的巔峰之作，其核心靈魂人物如 David Silver、Mustafa Suleyman 等人先後自立門戶或加入微軟。

隨著 AlphaFold 團隊核心技術人員的整體流失，Google 在 AI 輔助生命科學領域累積的技術領先優勢，正面臨著被競品快速複製的現實危機。

曾經的「最強大腦」如今成為最強對手

這些離開 Google 的頂尖人才，並沒有分散在世界的各個角落，而是高度集中地流向了 OpenAI、Anthropic、Meta 等競爭對手，或是透過創業直接構成了 Google 的直接威脅。

這種「人才溢出」效應，讓 Google 處於一種極為尷尬的局面：自己培養的人才，正在用最了解 Google 技術痛點的方式，重新定義 AI 的產業格局。

OpenAI 作為人才的最大接收方之一，採取的是「定向收割」策略。透過招攬 Transformer 與 BERT 的核心作者，OpenAI 鞏固了其在基礎模型架構上的絕對話語權。

而 Anthropic 則展現了更為系統性的吸收能力，透過吸納前 Google 工程師與科學家，迅速補齊了其在大模型安全、效率與垂直科學計算領域的短板。

值得一提的是，當年由 Transformer 八人組創立的各類新創企業，如今已成為北美 AI 產業的半壁江山。無論是 Cohere 的商業化落地，還是 Character.AI 的對話體驗，這些企業無一例外地承襲了 Google 的技術基因，並在細分賽道上與 Google 正面激戰。

為什麼谷歌留不住天才？

當外界驚訝於人才流失的規模時，人們不禁追問：擁有全球最強資源、資金與品牌的 Google，為何會敗給這些對手？

歸根結底，這並非單純的薪酬問題，而是大企業病與創新型人才需求之間的深刻矛盾。對於頂尖科學家而言，他們追求的是主導權、技術自主性與對世界的影響力，而這些在高度官僚化的大公司體系中，往往會被層層審批、策略頻繁調整與內耗所稀釋。

Google 近年來的策略搖擺，從 Brain 與 DeepMind 合併後的團隊博弈，到倉促上線產品帶來的口碑爭議，讓許多一線研究者感到疲憊。戰略的不確定性導致了研究連續性的中斷，而這種斷裂對於深耕基礎科學的人才來說，比任何高薪都更難以接受。

相較之下，在新創企業，這些頂尖人才可以獨立主導整條技術路線，擁有從架構設計到產品落地的完全話語權，並透過股權分享與公司共同成長，這類「成就感」與「歸屬感」的結合，是大公司難以複製的獨特誘惑。

此外，對於部分重視 AI 安全與倫理的科學家來說，Google 商業化優先的策略往往與他們的理念相悖。他們選擇離開，不僅是為了職業發展，更是為了尋找一個與自己價值觀更為契合的平台。

當 Google 傾向於快速落地，而科學家堅持長期價值時，裂痕便自然產生。

護城河鬆動與 AI 格局重構

這一持續 8 年的人才流失，正將 Google 推向一個危險的轉折點。最直接的影響是技術優勢的消解，特別是在 AI for Science 等核心戰場，人才的匱乏直接限制了後續的迭代動力。

同時，Gemini 專案在激烈的競爭下，承受著巨大的研發壓力，創新速度面臨考驗。從長遠來看，下一代突破性技術的誕生地，或許已不再是 Google 的實驗室，而是那些由前 Google 人才領軍的創新企業。

然而，市場也不應否認 Google 作為「AI 黃埔軍校」的貢獻。正是這些人才在 Google 時期定義了 Transformer、BERT 與 AlphaFold，推動了整個人類進入 AI 新紀元。

反噬效應雖令人遺憾，卻也是科技創新的必然規律：一代技術的成熟往往伴隨著人才的流動，而科技的進步從來不依附於單一企業的圍牆之內。

這場發生在 6 月的震盪，給所有科技巨頭敲響了警鐘。在 AI 時代，人才不再是公司的資產，而是推動產業進步的流動引擎。未來，哪裡能提供更自由的研究環境、更清晰的價值共識，哪裡就是技術突破的誕生地。