鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-25 11:10

隨著人工智慧 (AI) 投資熱潮持續席捲企業資本支出市場，加上美伊和平談判取得進展、地緣政治風險降溫，摩根大通 (JPM-US) 週三 (24 日) 上調標普 500 指數年底目標價至 7,800 點，看好企業獲利成長將持續支撐美股多頭行情。

摩根大通 (小摩) 首席市場策略師 Dubravko Lakos-Bujas 在最新年中展望報告中指出，本輪企業獲利上修週期堪稱「前所未見」，市場對標普 500 成分股未來兩年獲利成長預估平均上調約 20%，幾乎與 AI 資本支出規模翻倍同步發生。

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該行認為，AI 基礎建設投資正成為推動企業獲利成長的核心動力，而美伊關係改善則有助降低市場風險溢價，進一步支撐股市表現。

AI 資本支出翻倍 推升企業獲利預期

摩根大通同步上調標普 500 指數每股盈餘 (EPS) 預估，預計 2026 年 EPS 將達 350 美元，年增 29%；2027 年則上看 390 美元。

不過，該行指出，2027 年預估仍略低於市場共識，主要考量 AI 相關產品與服務未來可能面臨定價能力下降風險，獲利增速恐逐步回歸正常水準。

Lakos-Bujas 表示，目前企業獲利預測上修幅度通常只會出現在重大衝擊事件後或經濟衰退結束初期，但這次情況有所不同，推動力量來自企業大幅提高 AI 資本支出預算，以及 Anthropic 今年 4 月相關消息進一步證明 AI 服務模式具備商業化可行性。

多頭格局未變 但震盪風險升高

儘管上調標普目標價，摩根大通仍提醒投資人，美股後續走勢不太可能呈現直線上升。

報告指出，目前市場資金高度集中於動能股與熱門 AI 題材，部分低獲利品質及投機性成長股估值快速膨脹，未來出現劇烈修正甚至「閃崩」的風險正在升高。

此外，企業增發股票、IPO 與後續籌資活動增加，意味市場股票供給持續擴張；若聯準會 (Fed) 政策立場轉趨鷹派，也可能對市場本益比造成壓力。

持續偏好科技 AI 供應鏈

投資布局方面，摩根大通維持對科技股、AI 上游供應鏈、國防軍工及銀行類股的加碼評等。

該行同時認為，醫療保健類股經歷一段時間修正後，投資吸引力正逐步提升。