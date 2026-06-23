鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-23 17:50

AI 投資驅動全球市場之際，台灣憑藉全球領先的 AI 硬體供應鏈地位，強勢引領 2026 下半年投資格局。瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮今 (23) 日表示，AI 相關股票的上行動能仍可望持續支撐市場表現，特別是在 AI 基礎建設扮演「鏟子與圓鍬」角色者最直接受惠，尤其台灣在先進製程與晶圓代工領域有領先優勢，戰略地位不可忽視。北亞地區因 AI 硬體供應鏈帶動盈利成長，台灣與南韓在此趨勢中受益，股市將進入更廣泛參與的擴散階段。

回顧 2026 年上半年，全球金融市場在不確定的通膨與地緣政治背景下依然展現韌性，關鍵推手無疑是人工智慧相關投資的爆發性成長。

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胡俊禮指出，從半導體、雲端運算到資料中心建設，AI 資本支出持續擴大，使股市在波動中維持上行趨勢。展望下半年，市場焦點將由少數大型科技股逐步擴散至更廣泛產業與地區，其中台灣作為 AI 硬體供應鏈核心，預料將持續扮演關鍵角色。

隨著算力需求與雲端服務快速擴張，AI 需求的結構性成長正重塑全球資本流動。胡俊禮分析，AI 相關資本支出可望在 2026 年大幅成長，進一步推動晶片設計、設備製造及記憶體等產業鏈發展。在此趨勢下，最能直接受惠的是具備較高需求能見度、較強定價能力以及更穩健盈利動能的基礎建設企業。

除了 AI 主線之外，全球經濟基本面仍提供支撐。胡俊禮表示，美國經濟展現韌性，消費與就業市場穩健，加上財政支出持續，有助於企業盈利成長，使股市上漲動能從 AI 龍頭逐步擴散至工業、消費與金融等領域。亞洲市場亦具吸引力，日本則因企業治理改革與景氣循環復甦，提供多元投資機會。