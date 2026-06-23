鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-23 15:43

華擎 (3515-TW) 子公司東擎 (7710-TW) 今 (23) 日發表三款全新工業級強固邊緣 AIoT 系統平台 。新平台全面搭載具備 P-core 架構版本的英特爾 Core 系列 2 處理器，旨在滿足高效能邊緣 AI 運算與即時工業控制等多元應用需求 。

華擎旗下東擎發表3款強固型工業電腦 完善智慧工廠與視覺檢測布局。(圖：東擎提供)

新推出的系統平台包含 iEPF-9500S-EW7、iEPF-9040VS 與 iEP-9040VE 三大系列，廣泛應用於智慧製造、 AI 視覺檢測、機器人以及邊緣自動化等場景 。全系列整合 TSN 與 TCC 技術，確保在嚴苛工業環境中提供即時穩定的運作表現 。

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為了簡化系統挑選並加速客戶部署流程，東擎科技同步推出 AI Pathfinder 工具 。該工具提供經驗證的硬體推薦配置，涵蓋 AI 加速卡與圖形處理器，協助企業依據不同的工作負載快速找到合適的方案 。

針對高階邊緣 AI 工作負載設計的旗艦款機型 iEPF-9500S-EW7 採用 R680E 晶片組，最高支援 192GB 的 DDR5 記憶體並具備錯誤校正功能 。該平台提供強大的擴充能力，可搭載最多兩張單卡功耗高達 600W 的獨立顯示卡 。

平衡效能與成本效益的 iEPF-9040VS 系列包含兩款機型，採用 R680E 與 H610 晶片組 。該系列支援最高 96GB 的 DDR5 記憶體，配備兩組 PCIe 擴充插槽且支援最高 75W 的擴充卡，能在維持強固性的同時彈性部署於受限空間 。