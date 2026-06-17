沒它就沒今天的輝達！黃仁勳憶當年靠超微資助讀碩士：改變人生的關鍵選擇

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-17 10:00

輝達執行長黃仁勳近期在公開訪談中首度細數早年求學與職涯交會的關鍵時刻，坦言若非當年超微 (AMD) 資助他完成史丹佛大學碩士學位，今日的半導體版圖可能全然不同。

(圖:shutterstock)

黃仁勳回憶，他就讀奧勒岡州立大學時，原本懷抱進入頂尖名校攻讀碩士的夢想，但受限經濟條件，從未敢奢望能負擔高昂學費。

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畢業前夕，他幸運獲得超微錄取，不僅薪資優渥，公司更主動提出全額贊助他前往史丹佛大學深造，讓他以半工半讀方式圓夢。那段白天全職上班、夜間趕課的日子，至今仍令他感嘆充滿奇遇。

這段經歷不僅解決了他的經濟困境，更為他奠定深厚技術基礎與人脈網絡。黃仁勳後來創辦輝達，從遊戲顯卡起家，逐步將公司打造成驅動全球 AI 浪潮的算力巨擘。