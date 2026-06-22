鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-23 07:30

《MarketWatch》報導，伺服器製造商美超微電腦 (Super Micro Computer)(SMCI-US) 股價周一 (22 日) 大漲 15.7%，因投資人對該公司與 AI 巨頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的合作關係有了更進一步了解。

美超微在德國漢堡舉行的 ISC 高效能運算大會 (ISC High Performance Conference) 開幕之際，展示了其全新的資料中心建構組件解決方案 (Data Center Building Block Solutions, DCBBS)。該基礎設施專為輝達 Vera Rubin NVL4 平台設計，能充分發揮其運算能力。

‌



根據道瓊市場數據，自上周三收盤以來，美超微股價已累計上漲超過 26%，創下 2025 年 5 月以來最佳兩日表現。該股也成為周一標普 500 指數成分股中漲幅最大個股之一。

輝達與美超微長期維持合作關係，數十年來美超微一直是輝達的重要市場合作夥伴。

美超微的 AI 業務核心在於其模組化的 DCBBS 平台。該平台將輝達最新推出的 AI 晶片整合至其可客製化的伺服器元件之中。公司目前正逐步從銷售單一零組件，轉型為提供完整交付的機櫃式伺服器解決方案。

這項業務轉型在過去幾季對公司毛利率造成壓力，但從今年 5 月公布的財報來看，美超微已展現復甦跡象，其毛利率由先前的 6.3% 提升至 9.9%。

最新產品發布成為推升股價的重要催化劑。但即使近期大漲，美超微股價仍較 6 月初的近期高點低逾 30%。

本月稍早，公司宣布將透過發行新股及與股權相關的融資工具籌措 70 億美元資金，用於 AI 投資並將持續增加的積壓訂單轉化為實際營收。當時市場擔心股權稀釋效應，導致股價一度遭到拋售。而周一的產品發布則讓投資人得以更清楚了解美超微將如何運用這些資金投入業務發展。

美超微今年 3 月曾遭遇重大挫折。共同創辦人廖義賢 (Wally Liaw) 與其他員工被控涉嫌將價值 25 億美元的輝達晶片轉運至中國。