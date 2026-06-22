美股

郭明錤駁傳聞 Google尚未敲定採購長鑫存儲記憶體

鉅亨網編譯羅昀玫

市場週一 (22 日) 傳聞指出，Google 正在評估向中國記憶體大廠長鑫存儲 (CXMT) 採購記憶體，希望藉此降低成本壓力。不過，天風國際證券分析師郭明錤予以否認。

cover image of news article
郭明錤駁傳聞 Google尚未敲定採購長鑫存儲記憶體 (圖：shutterstock)

郭明錤週一稍晚發文指出：「與市場近期的傳言不同，我最新的產業調查指出，Google 目前並沒有任何明確向長鑫存儲採購記憶體晶片的計畫。」


此前，《華爾街日報》報導，消息人士透露，Google 正研究向長鑫存儲採購 DRAM 的可行性，凸顯科技業正重新檢視長期由三星電子、SK 海力士及美光主導的供應鏈。

不過，截稿前，Google 尚未證實相關消息，外界也不清楚這些晶片將應用於 Pixel 手機、雲端基礎設施，或其他產品線。

除了 Google 之外，市場也傳出華碩 (2357-TW)、宏碁(2353-TW)、戴爾(DELL-US) 及惠普 (HPQ-US) 等 PC 品牌，正與供應鏈夥伴討論導入長鑫存儲記憶體產品的可能性。

這波對中國記憶體的興趣，背後原因在於 AI 熱潮持續推升供應壓力。

近兩年來，大型科技公司大舉擴建 AI 資料中心，帶動 DRAM 與 HBM 需求快速攀升。三星電子、SK 海力士及美光等主要供應商，也紛紛將先進產能優先配置給 AI 客戶。

業界人士指出，AI 業者擁有更雄厚的資金實力，願意支付更高價格爭取產能，使 PC、智慧手機及其他消費性電子產品面臨供貨吃緊與成本上升壓力。

在供需失衡之下，中國記憶體廠商成為少數有能力快速增加供應的選項。

長鑫存儲近年積極擴產，並傳出正籌備首次公開募股 (IPO)，目標在今年底前將月產能提升至 30 萬片晶圓。

另一家中國儲存晶片大廠長江存儲也持續擴張產能，目前正興建新廠，預計 2027 年前進一步提高供應能力。

不過，中國供應商能否真正填補全球記憶體缺口，仍面臨地緣政治挑戰。

美國政府近年持續以國家安全為由，限制本土企業與部分中國半導體公司合作，並不斷收緊出口管制措施。同時，美光也持續遊說華府加強對中國記憶體產業的限制。

事實上，蘋果 (AAPL-US) 曾於 2022 年評估採用長江存儲的 NAND 快閃記憶體，但最終在政治壓力下放棄相關計畫。

隨著 AI 持續吞噬全球記憶體產能，部分科技企業已開始呼籲美國政府放寬限制。在供應安全與國家安全之間，科技產業與監管機構正面臨越來越艱難的平衡。


文章標籤

Google中國TPUCXMT記憶體長鑫存儲供應鏈晶片

相關行情

台股首頁我要存股
華碩788-0.13%
﻿宏碁34-1.16%
戴爾科技418.71+2.25%
惠普23.54+0.17%
蘋果297.01-0.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
宏碁

67.74%

勝率
中強短弱
華碩

81.48%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
宏碁

67.74%

勝率

#一瀉千里

中強短弱
宏碁

67.74%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
宏碁

67.74%

勝率

#法人看衰股

中強短弱
宏碁

67.74%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty