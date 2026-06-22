鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-23 06:10

市場週一 (22 日) 傳聞指出，Google 正在評估向中國記憶體大廠長鑫存儲 (CXMT) 採購記憶體，希望藉此降低成本壓力。不過，天風國際證券分析師郭明錤予以否認。

郭明錤駁傳聞 Google尚未敲定採購長鑫存儲記憶體 (圖：shutterstock)

郭明錤週一稍晚發文指出：「與市場近期的傳言不同，我最新的產業調查指出，Google 目前並沒有任何明確向長鑫存儲採購記憶體晶片的計畫。」

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此前，《華爾街日報》報導，消息人士透露，Google 正研究向長鑫存儲採購 DRAM 的可行性，凸顯科技業正重新檢視長期由三星電子、SK 海力士及美光主導的供應鏈。

不過，截稿前，Google 尚未證實相關消息，外界也不清楚這些晶片將應用於 Pixel 手機、雲端基礎設施，或其他產品線。

除了 Google 之外，市場也傳出華碩 (2357-TW)、宏碁(2353-TW)、戴爾(DELL-US) 及惠普 (HPQ-US) 等 PC 品牌，正與供應鏈夥伴討論導入長鑫存儲記憶體產品的可能性。

這波對中國記憶體的興趣，背後原因在於 AI 熱潮持續推升供應壓力。

近兩年來，大型科技公司大舉擴建 AI 資料中心，帶動 DRAM 與 HBM 需求快速攀升。三星電子、SK 海力士及美光等主要供應商，也紛紛將先進產能優先配置給 AI 客戶。

業界人士指出，AI 業者擁有更雄厚的資金實力，願意支付更高價格爭取產能，使 PC、智慧手機及其他消費性電子產品面臨供貨吃緊與成本上升壓力。

在供需失衡之下，中國記憶體廠商成為少數有能力快速增加供應的選項。

長鑫存儲近年積極擴產，並傳出正籌備首次公開募股 (IPO)，目標在今年底前將月產能提升至 30 萬片晶圓。

另一家中國儲存晶片大廠長江存儲也持續擴張產能，目前正興建新廠，預計 2027 年前進一步提高供應能力。

不過，中國供應商能否真正填補全球記憶體缺口，仍面臨地緣政治挑戰。

美國政府近年持續以國家安全為由，限制本土企業與部分中國半導體公司合作，並不斷收緊出口管制措施。同時，美光也持續遊說華府加強對中國記憶體產業的限制。

事實上，蘋果 (AAPL-US) 曾於 2022 年評估採用長江存儲的 NAND 快閃記憶體，但最終在政治壓力下放棄相關計畫。