鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-06-22 22:55

據《科創板日報》22 日（周一）報導，劉振飛在內網帖中說：「前幾天在杭州和同事們一起體驗插秧，十幾個人一起忙上一個上午，才歪歪扭扭種了半畝水田。」

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活動照片顯示，此次插秧團建陣容龐大，包括阿里和螞蟻高管團隊，馬雲、吳泳銘、邵曉鋒、蔣凡、吳澤明、蔣芳等人悉數到場，螞蟻集團董事長井賢棟、執行長韓歆毅也一同參與。阿里巴巴首席科學家周靖人，也出現在插秧現場。

阿里素有團建傳統。每年每個團隊都有一定團建經費供支配，並鼓勵團建創新，目的就是通過團建激發組織活力和團隊精神狀態。

此次「種田」並非單純戶外活動，更被視作管理層對 AI 發展戰略的集體表態。

一位接近阿里巴巴的人士透露，這次管理層團建主要成員悉數到場、自在放鬆，也在向外傳遞信心：阿里人始終團結、樂觀，堅定看好當下公司發展和 AI 未來。