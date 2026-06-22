鉅亨買基金 2026-06-22 15:41

本次聯準會會議的重點，不只是利率維持不變，而是新任主席華許開始重塑與市場的溝通方式。過去市場習慣依賴點陣圖與前瞻指引推估降息時程，但華許釋出的訊號是，政策將回到逐次會議、依數據調整的框架。當美國經濟仍強、就業尚穩、通膨仍高，聯準會缺乏立即降息理由。對市場而言，關鍵將從何時降息，轉向高利率會維持多久，以及資產價格如何在高資金成本環境下重新定價。

市場快訊》經濟太強難降息，華許重塑聯準會溝通規則(圖:shutterstock)

1. 美國經濟強勁，聯準會缺乏降息理由

本次會議後，聯準會釋出的訊號相當明確。美國經濟尚未弱到需要降息支撐，政策利率維持不變的關鍵，在於通膨仍高、就業仍穩。5 月消費者物價指數年增率升至 4.2%，顯示物價壓力重新升溫。同時，5 月非農就業新增 17.2 萬人，失業率穩定在 4.3%，勞動市場尚未出現明顯裂痕。

就業市場仍具韌性，代表企業用人需求仍在，家計部門所得與消費動能也有支撐。需求沒有快速降溫，通膨回落速度通常較慢。這讓聯準會有更多理由維持限制性利率，爭取時間確認物價壓力是否重新回到下行軌道。

市場需要重新定價的地方，在於高利率對美國經濟的壓抑效果仍有限。即使資金成本維持高檔，企業投資與消費需求仍未明顯降溫，科技企業也展現出承受高資金成本的能力。對投資人而言，資產價格不能只建立在降息預期上，還需要重新反映美國經濟仍強、科技企業仍能承受高利率，以及通膨降溫速度偏慢的現實。

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資料來源：彭博、「鉅亨買基金」整理。消費者物價指數年增率為美國消費者物價指數年增率；失業率為美國官方失業率。資料期間：2024/1 至 2026/5。

2.AI 投資推升資金需求，短期利率下行受阻

AI 投資已成為美國經濟維持強勁的重要來源。近年以來，雲端業者資本支出明顯擴大，持續加碼資料中心、晶片、電力與雲端基礎建設。同時，AI 採用率也同步攀升。短期來說，AI 投資會帶動資金需求快速增加。在資金需求大於供給的情況下，市場利率較難快速下行，通膨也容易維持在高位。

然而，長期來看，AI 的方向可能完全不同。若 AI 真正導入企業流程，企業可以用同樣甚至更少的人力完成更多產出，單位人力產出提高，生產力紅利就會逐步浮現，企業成本也有機會下降。屆時，AI 對通膨的影響將從短期的需求推升，轉向長期的成本壓低，甚至形成通縮力量。對聯準會而言，真正重要的不是 AI 投資本身，而是 AI 能否讓生產力提升反映在企業成本、產出效率與物價數據中。

資料來源：彭博、Ramp AI Index、「鉅亨買基金」整理。資本支出單位為十億美元，2026 年資本支出為主要雲端業者公司指引預估值，實際數據仍可能隨企業財報與資本支出計畫調整。Ramp AI Index 衡量美國企業中訂閱付費 AI 模型、平台與工具的比例，指數使用的數據來自 Ramp 的公司卡和帳單支付平台。資料期間：2023/1/1 至 2026/04/30。

3. 華許重塑聯準會溝通框架，市場定價進入數據依賴時代

本次會議最重要的變化，不只在於利率維持不變，而是新任主席華許開始重塑聯準會與市場溝通的方式。最新經濟預測摘要顯示，聯準會對美國經濟仍維持相對樂觀，但對通膨回到 2% 目標更為謹慎。2026 年實質 GDP 成長率預估為 2.2%，失業率預估維持在 4.2% 至 4.3% 區間，顯示經濟與就業尚未明顯轉弱。不過，整體 PCE 通膨率由 3 月的 2.7% 上修至 3.6%，核心 PCE 通膨率也由 2.7% 上修至 3.3%，反映物價壓力仍是政策主軸。



點陣圖同步釋出偏鷹訊號，2026 年底聯邦基金利率預測中位數升至 3.8%，高於 3 月預估的 3.4%，市場原先期待的降息路徑被延後。此外，華許並未提交自己的點陣圖預測，代表他不希望市場過度依賴單一利率路徑，也不希望聯準會被過去的預測綁住。



溝通方式的改變同樣值得關注。這次會後聲明由前次約 341 字縮減至約 130 字，代表華許正在降低前瞻指引與政策敘事的比重。這不只是文字變少，而是溝通框架轉向。華許希望市場減少對聯準會指引的依賴，重新回到通膨、就業、長端利率與信用條件等基本訊號，讓金融價格更真實反映經濟變化。



這種做法不一定是壞事。若市場價格能更真實反映經濟數據，聯準會也能從金融市場取得更有效的政策訊號。對投資人而言，華許時代的關鍵變化，是資產價格不能只建立在降息預期上，現金流、獲利能力與定價能力，將成為下一階段市場分化的關鍵。

資料來源：彭博、「鉅亨買基金」整理。資料期間：1994 至 2025。

鉅亨投資建議

在高利率維持更久、聯準會前瞻指引減少的環境下，市場短期可能面臨較高波動。不過，拉長投資期間來看，AI 仍具備推升生產力與企業獲利的潛力，相關產業趨勢並未改變。建議投資人可透過鉅亨買基金「超底王」分批布局股票型基金，以較低申購成本參與 AI 趨勢與企業獲利成長機會。

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