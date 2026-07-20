鉅亨買基金
去日本玩多換的日圓，回國後還躺在帳戶裡嗎？過去幾年日圓一路探底，許多人以為撿到便宜，卻在越換越低的匯率裡越存越尷尬。若短期內沒有明確消費計畫，與其讓日圓閒置在低利存款中，不妨重新思考這筆資金的用途：把旅遊預備金轉為布局日股基金的資金，將手中的日圓轉變為參與日本股市成長的投資籌碼。
1. 為何大家滿手日圓？
過去日圓匯率主要受美日十年期公債利差影響：當利差擴大，投資人傾向賣出日圓資產、買進能提供更高無風險報酬的美債，美元兌日圓因此一路走升。過去幾年日圓持續探底的過程中，不少熱愛日本旅遊的台灣民眾誤以為「日圓已經見底」而進場買進，結果卻是「一低還有更低」，最終落得滿手日圓、套牢在高點的窘境。
不過，2025 年後開始出現新的變化：即使美日長債利差已確實收窄，日圓仍未明顯翻身。原因在於市場不只看利差「方向」，也看利差「絕對水準」與資金配置慣性。近期美國經濟展現超預期的韌性，加上聯準會降息時程一再延後，即使日本央行已走出寬鬆貨幣政策、正式進入升息循環，日本利率相較經濟動能更強的美國仍明顯偏低—截至今年六月底美日長天期公債利差仍有 1.8%，仍具足以支撐套利交易的吸引力，使得日圓在外匯市場持續處於弱勢。再加上日本居民與金融機構持續增加海外資產配置，日本對外資產總額仍維持高位，代表資金持續偏好流向海外收益機會，提高對美元需求而降低對日圓需求。這也解釋了為何美日利差線已下滑，美元兌日圓卻仍「升升不息」：近年的日圓疲弱，已從單純的利差故事，轉為「高美元收益、強美國經濟、低日本利率與海外配置需求」共同作用的結果。
2. 日圓怎麼花最實在？
如果你的日圓是在相對高點購買，覺得放在銀行裡利息很低、換回台幣去投資台股又要先承受匯損，那麼可以考慮將你的日圓投資於日股基金。雖然日本股市和日圓匯率呈反向關係，但匯差不會完全侵蝕股市的漲幅。更重要的是，日本近年作為 AI 供應鏈的要角，受惠於硬體與半導體的需求擴張帶動企業獲利持續走揚，日本股市應聲齊漲，是 AI 題材下值得關注的重點市場。（更多日本股市的成長動能與基本面行情，請參考：
日圓現在仍處於不斷貶值的期間。以日圓計價的日股基金過去三年來累積報酬率達 82%，而即便考慮匯差損失，以新台幣計算之日股基金三年累積報酬率亦達 65.6%。這表示，即使日圓貶值也並不影響日股基金的優異表現，可見得投資日股基金亦比單純放在銀行不生利息更有價值。
3. 過去表現優異的日本基金有哪些？怎麼找到最強勢的基金？
「鉅亨買基金」平台有高達 107 檔日圓計價基金及 66 檔日本股票分類基金，投資人可以依照自身需求，利用鉅亨買基金的基金搜尋功能，在篩選器裡選擇日圓計價，一鍵輕鬆找到可以用日圓申購的基金。同時平台亦可以自行設定以台幣或日幣計算績效，並以各天期績效表現排序，找出最符合需求的強勢日本基金。（想要了解日本股票以外的日圓計價基金，請參考：投資雷達》滿手日圓不知怎麼辦？看這篇就對了）
鉅亨投資策略
與其苦等匯率回頭，不如投資日股基金創造更大價值！
日圓貶值的壓力短期內難以靠匯率回升彌補，「等它漲回來」顯得遙遙無期。與其讓手中的日圓閒置在低利率的存款帳戶裡，不如把握這波 AI 帶來的結構性行情，將手中的日圓轉為布局日本股市的籌碼，才是讓資產持續增值、而非隨匯率被動縮水的做法。
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基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌，故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
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由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人，投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金，可能投資美國 Rule 144A 債券，該等債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，投資人須留意相關風險。
基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 -1]*100%。
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基金涉及投資新興市場部份，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定：
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券，投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。
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風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料 (如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
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