鉅亨網編譯許家華 2026-07-23 07:18

Alphabet 公布 2026 年第二季財報，受惠 Google Cloud 及 AI 相關業務強勁成長，營收再度優於市場預期，其中雲端業務年增高達 82%，創下近年最快增速。不過，公司同步大幅調高全年資本支出 (capex) 預測，顯示 AI 軍備競賽持續升溫，也引發投資人對現金流及投資報酬率的擔憂，拖累 Alphabet 盤後股價走跌近 4%。

Alphabet 第 2 季營收達 1198 億美元，年增 24%，高於市場預估的 1169.3 億美元；若扣除部分一次性項目，調整後每股盈餘 (EPS) 為 2.85 美元，雖略低於 LSEG 預估的 2.89 美元，但整體營收表現仍優於市場預期。

‌



財報最大亮點來自 Google Cloud。第 2 季雲端營收達 248 億美元，年增 82%，遠高於分析師預估的 224 億美元，也大幅優於上一季突破 200 億美元後的成長速度。公司表示，AI 模型部署、大型企業導入 Gemini，以及完成收購雲端資安公司 Wiz 後帶來的新業務，共同推升雲端需求快速成長。Google Cloud 未交付訂單 (backlog) 亦攀升至 5140 億美元，顯示未來營收能見度持續提高。

搜尋廣告業務仍維持穩健成長，第 2 季 Google Search 營收 633 億美元，年增 17%，但略低於市場預估的 634 億美元。財務長 Anat Ashkenazi 提醒，由於去年第 3 季搜尋業務基期大幅墊高，今年第 3 季將面臨較高比較基準，搜尋收入成長可能放緩，市場將密切關注 AI 搜尋是否持續支撐廣告業務。

YouTube 廣告收入同樣優於市場預期，第 2 季達 110.6 億美元，年增 13%，高於分析師預估的 108.1 億美元。Alphabet 指出，今年世界盃足球賽帶動 Google 搜尋量創下歷史新高，全球共有 17 億名獨立用戶觀看與世界盃相關 YouTube 影片，進一步推升平台流量與廣告需求。

AI 仍是本季財報主軸。執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 表示，Gemini App 每月活躍用戶 (MAU) 已增至 9.5 億人，每分鐘可處理 220 億個 API Token，高於上一季的 160 億個，顯示模型使用量持續快速成長。目前 Google 已開始投入 Gemini 4 模型研發，希望在下一代大型語言模型競賽中與 OpenAI 及 Anthropic 正面競爭，並計畫幾乎每月推出新模型版本。

Google 本周同步推出 Gemini 3.6 Flash 及 Gemini 3.5 Flash Cyber 等新模型，希望以更低 Token 成本及更高效率，回應企業客戶降低 AI 推理成本的需求，同時對抗來自中國 DeepSeek、Moonshot AI、Z.ai 等開源模型帶來的價格競爭壓力。

除 Gemini 外，Google AI 程式開發工具 Antigravity 也快速成長，目前每周活躍用戶已突破 240 萬人，企業可搭配 Google AI Pro 每月 19.99 美元及 Google AI Ultra 每月 99.99 美元方案使用。皮查伊並未透露付費用戶比例。另一方面，OpenAI 日前表示，其 Codex 與 ChatGPT Work 每周活躍用戶已突破 1000 萬人，顯示 AI 程式設計工具競爭持續升溫。

Google 廣告 AI 工具 Performance Max 及 AI Max 也持續帶動成長。公司指出，採用上述工具的廣告主，在相同廣告投資報酬率 (ROAS) 下，平均可提升約 50% 的搜尋轉換率。

值得注意的是，Alphabet 將 2026 年全年資本支出預測，由上一季的 1800 億至 1900 億美元，大幅上調至 1950 億至 2050 億美元，明顯高於 Visible Alpha 統計分析師平均預估的 1880 億美元。其中，第 2 季資本支出達 449 億美元，年增 100%，略高於市場預估的 448 億美元。

Anat Ashkenazi 表示，上調資本支出主要是因 AI 需求遠高於供給，公司仍處於算力供不應求的環境，無論 Google Cloud 外部客戶或集團內部 AI 服務，都需要大量新增運算能力，因此公司決定提前擴建資料中心及伺服器，以滿足持續攀升的需求。

她透露，第 2 季 AI 基礎設施投資中，約 60% 投入伺服器，40% 用於資料中心及網路設備，幾乎全部都是支援 AI 建設。

由於內部算力仍不足，Alphabet 也將在第 3 季擴大租用第三方雲端運算資源，作為過渡方案。公司表示，此舉短期將對毛利率造成部分壓力，但有助於持續取得大型企業 AI 訂單，長期投資報酬率仍具吸引力。

市場也關注 Alphabet 日前與 SpaceX 簽署每月約 9.2 億美元 AI 算力租賃協議，租用搭載輝達 GPU 的運算資源，以因應 AI 需求暴增。同時，微軟則持續向 CoreWeave、Lambda Labs、Nebius、Iren 及 Nscale 等業者租用算力，顯示全球大型科技公司皆面臨 AI 基礎設施供不應求的情況。消息公布後，CoreWeave 與 Nebius 盤後股價分別上漲約 4% 及 5%。

財報中另一項亮點來自投資收益。Alphabet 第 2 季認列約 990.3 億美元股權投資利益，帶動其他收入達 979.8 億美元，使單季淨利暴增至 1121.1 億美元，年增 298%。主要受惠於持有 Anthropic 及 SpaceX 等股權價值大幅提升，其中 Anthropic 最新一輪募資推升公司估值，成為 Alphabet 本季獲利的重要來源。不過，SpaceX 自上市後股價已有所回落，未來投資收益仍存在波動風險。

此外，Waymo 持續擴大全球布局，目前已在美國 11 座都會區提供商業化 Robotaxi 服務，並於另外 21 座城市測試，包括倫敦及東京。皮查伊重申，Waymo 有望自 2027 年開始對 Alphabet 財務貢獻具實質意義，而第 2 季「Other Bets」部門營收為 3.82 億美元，年增 2.4%。

分析師認為，Alphabet 本季營運表現整體優於預期，尤其 Google Cloud 成長幅度遠勝競爭對手，但搜尋收入略低預期、營業利益率承壓，加上 AI 資本支出持續膨脹，使市場開始重新評估 AI 投資回收速度。Deepwater Asset Management 合夥人 Gene Munster 指出，Google Cloud 的表現足以支撐股價，但短期市場焦點已轉向 AI 燒錢規模與未來獲利能力，因此盤後股價承壓。

Alphabet 2026 年第 2 季財報重點