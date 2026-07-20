鉅亨買基金 2026-07-20 16:53

2026 年上半年，境內基金平均報酬明顯領先境外基金；即使將範圍縮小至境內、境外皆有的資訊科技股票類別，境內基金的領先幅度更進一步擴大。這波表現反映的，不只是台股基金的強勢，也包括國內投信長期貼近台灣市場的研究條件，以及 AI 資本支出推動科技投資焦點由軟體與平台延伸至硬體供應鏈的趨勢。



1. 境內、境外基金差別



很多投資人聽到境內基金與境外基金，會先聯想到投資地區。其實，兩者首先區分的是基金的註冊地與負責投資決策的管理機構。境內基金由台灣投信發行、在台灣註冊，投資決策主要由國內投信旗下的基金經理人、研究與交易團隊負責；境外基金則由境外基金管理機構的投資團隊管理，再透過台灣總代理與銷售機構引進。總代理主要協助在台募集、銷售與資訊提供，並不負責基金的日常投資決策。

因此，境內基金不等於只投資台股，也可以布局全球股票、債券、美國科技或其他海外市場；境外基金同樣可能持有台灣、亞洲或新興市場企業。註冊地與管理團隊所在位置，影響的是管理機構、法規與產品安排，真正決定基金報酬的，仍是經理人如何配置市場與產業、挑選持股，以及匯率與費用等因素。

投資雷達》境內基金強悍的秘密，AI行情下的台灣主場優勢(圖:shutterstock)

資料來源：「鉅亨買基金」整理。資料期間：2026/07/15。

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2. 境內基金績效表現領先

境內與境外雖然只說明基金的註冊地與管理架構，不能單獨用來判斷基金優劣；然若依此區分，2026 年上半年境內基金平均上漲 32.9%，高於境外基金的 9.0%。這項差距可先從台股基金的表現來理解。今年上半年，理柏環球分類中的台灣股票與台灣中小型股票基金，平均上漲 85.2% 與 97.8%。這兩類以台灣股市為主要投資範圍的基金僅見於境內基金；境外基金雖可持有台灣企業，但在台銷售時不得以台灣證券市場為主要投資地區，因此沒有相同定位的台股基金。若以基金規模加權計算， 境內基金上半年加權報酬為 36.3%，其中台灣股票與台灣中小型股票基金合計貢獻約 26.8 個百分點 （各基金 2025 年底規模占境內基金總規模的比重，乘以該基金上半年報酬率後加總），也顯示 境內、境外基金的報酬差距，部分來自強勢台股基金的帶動。

不過，台股基金並非唯一的影響，若轉而比較境內與境外都有的同一理柏環球分類，資訊科技股票是今年上半年績效差距最大的股票類別。境內資訊科技基金平均報酬為 78.1%，境外同類基金為 30.2%。然將時間拉長，這項差距並非一直存在，2016 至 2024 年境外資訊科技基金績效表現均優於或與境內相差不遠，直至 2024 年起，境內科技基金才開始超越境外基金，並在 2025 年與 2026 年上半年擴大優勢。

資料來源：理柏、「鉅亨買基金」整理。基金分類採用理柏環球，新台幣計價。資料期間：2016/01/01 至 2026/6/30，2026 年度為 2026 上半年統計數據。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去績效不代表未來績效之保證。

3. AI 發展改變科技獲利地圖 |



資訊科技基金的相對績效表現出現轉折，可以觀察近年科技股主線的變化。2016 至 2024 年，美國軟體、雲端服務與網路平台是科技投資的重要焦點，市場看重訂閱收入、客戶黏著度與平台變現能力。在台銷售的境外科技基金中，不少由國際資產管理機構管理，並以美國大型軟體、雲端及平台公司為核心布局。這些團隊長期覆蓋美國科技市場，對軟體公司的商業模式、產品競爭、客戶採用與財報節奏累積較深研究。當軟體與平台股主導行情時，這樣的研究基礎較有機會反映在選股成果上，也可能是過去境外科技基金平均表現相對較佳的背景之一。



生成式 AI 興起後，產業受惠的順序開始改變。雲端業者要推動 AI 應用，必須先擴建資料中心，採購晶片、伺服器、網路設備與散熱電源等基礎設施，使市場焦點逐漸延伸至算力與硬體供應鏈。美國硬體類股在 2025 年後追近軟體類股，並在 2026 年明顯領先，也反映市場提高了對 AI 基礎建設需求的期待。台灣企業涵蓋晶圓代工、先進封裝、伺服器、散熱、電源、PCB 與高速傳輸等關鍵環節；當市場主線更貼近台灣科技供應鏈，國內投信長期追蹤法說會、月營收、公司公告與供應鏈變化的研究條件，便較有機會協助判讀訂單、產能與產品升級的轉折。

資料來源：彭博、「鉅亨買基金」整理。資料期間為 2016/01/01 至 2026/07/15。指數水準以 2016/01/01 為基準日標準化為 100，每日數值＝當日收盤指數 ÷ 基準日收盤指數 ×100，用以比較兩類股的相對漲跌幅。軟體採標普軟體與服務精選行業指數（SPSISS Index），硬體採標普科技硬體精選行業指數（SPSICH Index），均為美元價格報酬指數。

鉅亨投資策略

境內基金的強勢並非只集中在台股基金，資訊科技等類別近年同樣展現亮眼表現。國內投信長期追蹤台灣企業，在 AI 硬體供應鏈成為市場焦點時，研究距離更近的優勢便更容易發揮。看好 AI 硬體供應鏈長期發展的投資人，可將境內基金納入主要布局，並考慮運用鉅亨買基金的「強勢王」，由投研團隊挑選基金、建立投組並定期檢視，並可在市場回檔時依設定條件分批加碼。

鉅亨精選基金

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基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 - 1]*100%。

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的／產業，由低至高，區分為 RR1~RR5 五個風險報酬等級。RR 係計算過去五年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，基金成立未滿五年，將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險 (如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等)，亦不宜作為投資唯一依據，投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險（如信用風險、流動性風險… 等）已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp 值等) 可至中華民國投信投顧公會網站「 基金績效及評估指標查詢專區 」查詢。

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