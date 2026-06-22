半導體爆史上最擁擠交易！56%美銀美林經理人挺AI非泡沫 正值「繁榮期」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-22 22:33

六月份美銀美林經理人調查報告顯示，受訪的全球經理人雖維持強勢看多立場，但因夏季來臨傾向先行獲利了結，導致整體樂觀程度較五月略為降溫，現金水位也回升至 4.1%。值得關注的是，儘管「AI 泡沫」高居尾端風險第二名，但有 56% 的經理人明確指出 AI 股票目前正處於「繁榮期」，甚至無人認為進入「恐慌期」；同時，「做多全球半導體」以 80% 的超高比例，創下該調查歷史新高，持續高居最擁擠交易第一名寶座 。

全球半導體爆史上最擁擠交易！ 56%美銀美林經理人挺AI非泡沫 正處「繁榮期」。（圖:shutterstock）

美銀美林依據現金水位、股票配置、對於全球成長前景的預期等指標編制的經理人情緒指數，本月自 6.6 回落至 6.0 。現金水位則自前一個月的 3.9% 上升至 4.1%，雖然回升至觸發賣出訊號的 4% 之上，但仍屬於歷史低點水準，反映出經理人在夏季的操作策略轉趨謹慎 。

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就總體經濟而言，經理人對整體經濟的樂觀態度其實有所改善 。預期經濟不會著陸的比例由 39% 上升至 40%，預期軟著陸的比例由 46% 上升至 47%；而預期未來十二個月全球經濟成長力道將轉強的比例，也由淨 - 14% 大幅回升至淨 - 1% 。此外，預期未來十二個月全球 CPI 通膨攀升的比例，則由 66% 顯著下滑至 45% 。

在市場高度關注的油價與利率動向方面，預期年底布蘭特油價落在每桶 80 至 90 美元的經理人占 41% 最多，加權平均後年底油價預估約為每桶 86 美元 。聯聯準會利率走向部分，28% 的經理人預估年底前將按兵不動，仍為市場基本情境；不過，預估升息一碼與兩碼的經理人比例分別攀升至 26% 與 12%，反觀預估降息一碼與兩碼的比例則大幅下滑至 15% 與 13% 。

針對尾端風險調查，「第二波通膨」以 34% 的比例蟬聯榜首，AI 泡沫則以 28% 緊追在後，第三名為債券殖利率無序攀升的 19% 。儘管 AI 泡沫風險不低，但經理人對 AI 所處階段仍抱持信心，除 56% 看好正處「繁榮期」外，21% 認為是「狂熱期」，9% 認為是「獲利了結期」 。

在資產與區域配置上，股票配置由前一個月的淨 50% 加碼下滑至淨 38% 加碼，科技類股配置也由淨 33% 加碼回落至淨 26% 加碼 。各區域股市中，美股配置略降至淨 17% 加碼，新興股市下滑至淨 42% 加碼，歐股更降至淨 15% 減碼；反觀日股成為亮點，配置由淨 13% 減碼明顯回升至淨 5% 減碼 。