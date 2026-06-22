鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-22 13:36

隨著全球 AI 產業持續高速發展，帶動台股企業的獲利呈現穩健增長，加上美伊代表和談激勵市場情緒，台股今 (22) 日開高走高，一舉衝破 47000 點大關並再度刷新歷史新高。Goldman Sachs (高盛) 最新預估 MSCI 台灣指數的 2026 年 EPS 成長上修至 48%，柏瑞投信表示，台灣已成為北亞 AI 投資的核心市場，AI 產業發展趨勢正逐步反映在台廠的獲利增長預估上。台股行情並非僅靠題材推升，而是擁有強勁的企業獲利與結構性成長作為基本面的強力支撐，長線向上動能無虞。

高盛上修MSCI台灣指數今年EPS成長近5成！法人看好台灣穩坐北亞AI核心 長線動能無虞。（圖：shutterstock）

受惠於 AI 商機爆發，台股大盤今 (22) 日在台積電 (2330-TW) （TSM-US）帶頭領軍衝上 2500 元大關之下，盤中一度狂飆 1314 點，最高觸及 47871.19 點，多檔權值股與半導體族群如聯電 (2303-TW) 等強勢表態，展現極為強勁的資金動能。

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根據外資券商 Goldman Sachs 在 6 月統計，AI 相關企業占 MSCI 台灣指數的權重超過 80%，其中半導體占比高達 68%、硬體占比約 17%，明顯高於多數亞洲市場，反映出台灣在全球 AI 基礎建設與供應鏈升級中的關鍵地位。不僅如此，台股的獲利成長預估也隨著 AI 終端應用的加速落地而持續上修。

根據 Goldman Sachs 在 6 月預估，MSCI 台灣指數的 2026、2027 年每股盈餘 (EPS) 成長預估已分別上修至 48% 與 30%，皆高於市場共識的 41% 和 25%，顯示台灣科技產業正迎來雨露均霑的結構性成長機會。柏瑞巨人基金經理人高豪志表示，台灣在全球科技供應鏈的重要性日益提升，台股正處於由 AI 技術革新驅動的新一輪成長周期。在企業獲利增長、產業結構升級及資金動能的支撐下，台股的長線展望仍偏正向。

面對台股指數屢創波段高點，投資人常因市場創高而猶豫觀望。柏瑞投信投資策略部副總鄭筑文表示，回顧歷史經驗，自 2016 年以來至今，不論是在任何一天進場台股，或是在指數創新高時投資，若將投資期間拉長至一年、三年、五年，台股仍有機會展現不錯的長期投資成果。

根據 Bloomberg 統計，自 2016 年 5 月底至 2026 年 5 月底，這段期間在任一交易日進場，以及在創新高的當日進場來計算，1 年期的平均累積總報酬分別為 19.3%、15.0%，3 年期的平均累積總報酬分別為 60.0%、38.4%，而 5 年期的平均累積總報酬分別為 117.2%、117.6%。

柏瑞投信指出，由於預測市場高低、掌握最佳進場時機並不容易，投資的關鍵還是在於以有紀律的方式來參與長期趨勢較為合適，與其猶豫，不如透過分批布局與長期投資來累積成果，如柏瑞巨人基金目前聚焦台股技術領導企業，掌握 AI、半導體、電子零組件與高階製造等核心供應鏈機會，透過主動選股捕獲具備獲利能見度與競爭優勢之企業。