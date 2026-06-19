鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-19 15:52

美國和伊朗達成諒解備忘錄，據英國《金融時報》18 日（周四）報導，美國政府將允許伊朗調動 60 億美元被凍結資金，但只能用於購買美國商品。

美國官員說，如果雙方在濃縮鈾等問題上達成共識，美國將在最終談判中釋出更多資金。美國實施嚴厲經濟制裁，伊朗有數百億美元石油收入被凍結在海外央行。

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一名知情外交官透露，美伊在達成諒解備忘錄後，美國將允許伊朗使用存放在卡達的 60 億美元石油收入，但只能從美國採購人道主義物資和不受制裁限制的商品。

這筆資金原先存放在韓國，美國拜登政府於 2023 年 9 月與伊朗達成囚犯交換協議後，資金被轉入卡達的一個賬戶。

當時這一舉措被視為美伊建立信任的措施，但在 2023 年 10 月新一輪以巴衝突爆發後，伊朗和西方國家的關係急劇惡化，這筆 60 億美元的資金也被凍結。

知情外交官說：「川普接手了拜登搞砸的協議，限制這筆錢只能用來購買不受制裁的人道主義商品，並確保錢花在美國商品上，從而創造了一個雙贏局面。伊朗獲得人道主義物資，伊朗資金被用來支持美國農民。」