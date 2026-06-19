鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-19 16:10

《MarketWatch》報導，記憶體股數十年來總是在相同的循環中創造與摧毀財富——需求激增、供給氾濫、價格崩跌，然後再重複一次。

即使今年股價已出現三位數漲幅，這段歷史仍深深影響著投資人對記憶體股的估值方式，甚至連史無前例的 AI 熱潮都未能徹底改變這種看法。

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而記憶體產業目前創造出的獲利規模，讓這種估值落差顯得更加醒目。美光科技 (Micron Technology)(MU-US) 最近一季每股盈餘 (EPS) 年增 756%，三星電子 (Samsung Electronics) 上季 EPS 也較去年同期暴增近 500%，SK 海力士 (SK Hynix) 則緊追在後。

但截至本周，三家公司的股票預估本益比仍都只有個位數。美光本益比約為 9 倍本，SK 海力士與三星電子則約為 6.5 倍。相較之下，輝達 (NVDA-US) 的預估本益比約為 23 倍，標普 500 指數則為 20.3 倍，差距相當明顯。

通常，投資人相信企業未來獲利將遠高於目前水準時，才願意支付高額溢價。因此真正的問題在於：即使記憶體公司獲利表現強勁，投資人為何仍不願意像對待其他科技股那樣給予更高估值？

而這種落差——記憶體公司實際賺到的錢，與投資人願意為這些獲利支付多少價格之間的差距——或許正是 AI 投資熱潮最最具代表性的矛盾。

Sevens Report 總裁 Tom Essaye 表示，「這波持續多年的 AI 牛市中，最大的意外之一，就是最大的受益者竟然仍以如此低的預估本益比交易，儘管已經歷多年大漲，獲利也大幅成長。而市場愈來愈明顯的解釋是：投資人不認為這種獲利成長可以持續。」

記憶體晶片是幾乎所有電子設備的儲存與運算基礎，從智慧型手機到如今大量消耗晶片的 AI 資料中心都離不開它們。然而，記憶體產業長期以來最大的特徵就是高度循環性。部分原因在於記憶體本質上接近大宗商品：當需求超過供給時價格暴漲，而當供給超過需求時價格便會崩跌。

WisdomTree 策略師 Sam Rines 表示，「記憶體股之所以享有較低估值，就是因為它們有周期性。不可能永遠都有創紀錄的獲利。」

Rines 表示，較低估值不代表記憶體股未來不能繼續上漲，「只是未來本益比擴張的空間會受到限制。」

但他認為記憶體產業有一項相當吸引人的特質。儘管具周期性，如今愈來愈受惠於大型雲端服務業者帶來的長期結構性成長趨勢。

當然，記憶體股仍屬於特殊情況。記憶體產業估值偏低，並不代表整個 AI 產業鏈都變便宜了。尤其是亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 等大型雲端業者，其估值並未出現類似現象。

FactSet 數據顯示，截至周四，那斯達克 100 指數的預估本益比約為 25 倍，高於 3 月底的約 23 倍。

Rines 表示，「某種程度上，大型雲端業者確實值得更高估值，因為它們的業務不只是興建大型資料中心而已。只要獲利持續成長，即使本益比沒有擴張，股價仍能有不錯的表現。」

在 Rines 看來，即使輝達目前的預估本益比約為 23 倍，相較大盤看起來偏高，但若放在歷史背景下，其實並不算特別昂貴。他認為，這反而可能證明這波 AI 熱潮並非泡沫，也不像當年的網路泡沫時代。