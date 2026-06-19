鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-19 18:10

亞馬遜雲端運算事業 AWS(Amazon Web Services)AI 負責人 Peter DeSantis 表示，公司已開始與有意採用自家 Trainium 客製化晶片的潛在客戶展開討論，但並未透露正在洽談的客戶名單。

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公司發言人表示，這些討論目前仍在「探索性的早期討論階段」，但證實客戶確實展現了相關興趣。

亞馬遜股價周四上漲 3%，同日標普 500 指數上漲 1.1%，那斯達克綜合指數上漲 1.9%。

亞馬遜布局晶片業務已有超過十年歷史。2015 年，AWS 收購半導體新創公司 Annapurna Labs，為後續發展奠定基礎。此後，Trainium AI 加速晶片已成為 AWS 資料中心的重要組成，包括 Anthropic 在內的客戶，已支付數千億美元使用這些晶片。

若未來進一步向其他企業資料中心銷售 Trainium，亞馬遜將直接與 GPU 供應商競爭，包括輝達與超微 (AMD-US)。

AI 熱潮期間，GPU 市場格局一直相當穩定。目前輝達掌握超過八成 AI 加速器市場，而超微則已成為具競爭力的第二大供應商。

亞馬遜執行長 Andy Jassy 今年 4 月在致股東信中表示，「我們與輝達保持強大的合作關係，也一直會有客戶選擇使用輝達產品，我們將持續讓 AWS 成為執行輝達工作負載的最佳平台。然而，客戶希望獲得更高的 CP 值。市場對 Trainium 的需求正快速成長。」

輝達股價周四上漲 3%，超微大漲 4.7%。

對 AWS 而言，Trainium 銷售業務有望成為新的收入來源，進一步推升亞馬遜的成長動能。與 Meta(META-US)、甲骨文 (ORCL-US) 及微軟 (MSFT-US) 等大型雲端服務業者相同，亞馬遜股價過去一年表現落後大盤，原因在於投資人對建設與配置 AI 資料中心所需的大規模資本支出感到憂慮。

即便亞馬遜未來成功建立晶片業務，也未必需要從輝達手中搶走市占率才能受惠。摩根大通本周稍早在研究報告中預估，全球 AI 加速器資本支出將從 2026 年的 3,000 多億美元，成長至 2030 年的 8,000 億美元。