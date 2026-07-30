鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-31 06:10

SanDisk飆近26%創1月來最大單日漲幅，7月仍恐寫下史上最差(圖：Reuters/TPG)

這家記憶體儲存公司股價周四 (30 日) 大漲 25.99%，收在 1,279.96 美元，不僅是當天標普 500 指數表現最佳個股，也創下 1 月 6 日以來最大單日漲幅。

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晶片股周四同步反彈，以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲 2.78%。

對 SanDisk 而言，這波反彈與先前跌勢形成強烈對比。該股在周四之前已連跌四個交易日，更成為 7 月 AI 概念股大幅修正中的代表性個股。

市場認為，三星電子 (Samsung Electronics) 優於預期的財報，以及管理層表示記憶體供應短缺將持續至 2028 年的說法，可能為 SanDisk 股價提供支撐。

儘管如此，根據道瓊市場數據，SanDisk 7 月累計仍下跌 45%，依然可能寫下有史以來最差的單月表現。

此外，SanDisk 股價也較 6 月 25 日創下的歷史高點 2,335 美元回落 46%。

不過，若拉長時間來看，近期跌勢仍只是先前驚人漲幅的一小部分。