鉅亨網新聞中心 2026-06-18 18:20

三星電子半導體工會日前透過罷工，成功爭取到令人羨慕的高額績效獎金，然而這份勝利背後卻隱藏著長期的職業危機。

根據南韓媒體《ET News》報導，三星電子正著手建立「數據共享生態平台」（DSEP），計劃將即時半導體製程數據與特定合作夥伴共享，並將其導入基於人工智慧（AI）的工廠操作系統。

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這項計畫的核心目的，正是為了在 2030 年實現半導體工廠的完全自動化。

DSEP 平台不僅僅是分享片段數據，更具備匯集、分析整體數據的功能。這些數據將輸入客製化的 AI 模型，用以提取穩定良率、提升缺陷檢測能力等實用見解，甚至能開放過去因安全風險而受限的新製程。

此平台最大的優勢在於能加快設備的診斷與維修。以往機密設備因安全考量無法運出廠外，必須依賴供應商技術人員親自到場檢修；如今透過即時數據共享，供應商可進行遠端快速診斷並實施補救措施，完全不影響整體的生產節奏。

為了支撐這項龐大的轉型計畫，三星半導體部門目前正同步建立高效能運算（HPC）平台，以提供處理大量數據所需的原始運算能力。

目前已有高達 60 家合作夥伴簽約加入 DSEP，未來預計將有更多企業加入。

業內分析指出，一旦三星電子在 2030 年成功運行完全無人化的半導體工廠，屆時半導體部門的員工恐將陷入嚴重的裁員風暴中。