記憶體漲價荒誕現實 一個遊戲機硬碟抵三台完整主機

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-18 11:16

記憶體晶片瘋狂漲價的離譜狀況，又迎來新詮釋。NAND 大廠閃迪（SanDisk）(SNDK-US) 17 日（周三）推出一款獲 Sony 官方授權的 SSD 配件，用於擴展遊戲主機 PlayStation 5 的儲存空間。

按照閃迪8TB硬碟的官網優惠價計算，這筆錢能夠直接購買3台PS5 PRO還能找一些零頭。（圖：Shutterstock）

這條消息迅速引發熱議，因為這個配件的定價已經遠遠超過使用這款配件的主機。

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閃迪官網顯示，8TB 版本固態硬碟定價 3,699.99 美元，在線商店優惠後標價也達到 2,959.99 美元。

作為對比，Sony 旗下目前性能最先進的遊戲主機 PlayStation 5 Pro，在今年 4 月因記憶體漲價後的定價也僅 899 美元。這款裝置還自帶 2TB 內建儲存空間。

按照閃迪 8TB 硬碟的官網優惠價計算，這筆錢能夠直接購買 3 台 PS5 PRO 還能找一些零頭。

這些算術背後意味著整條消費電子產業鏈正在為記憶體價格買單。