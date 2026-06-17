華許首秀遇震撼 標普創1994年來新任Fed主席「Fed Day」最差紀錄
鉅亨網編譯羅昀玫
美國聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首度主持利率決策會議，但市場反應不佳。標普 500 指數週三 (17 日) 收跌 1.21%，創下自 1994 年以來，新任聯準會主席首次「Fed Day」(央行利率決策會議日) 表現最差紀錄，顯示投資人對「華許時代」的政策方向仍在重新評估。
根據 Bespoke Investment Group 統計，標普 500 指數在華許首次主持利率會議當天下跌逾 1%，且跌勢在其記者會期間進一步擴大。
相較之下，柏南克 (Ben Bernanke)、葉倫 (Janet Yellen) 與鮑爾 (Jerome Powell) 等歷任主席首次「Fed Day」雖也曾使大盤收黑，但跌幅均不及此次。
華許強調物價穩定 市場降息預期降溫
聯準會週三如市場預期維持利率不變，但華許在上任後首場記者會上多次強調穩定物價的重要性，令市場對未來降息前景轉趨保守。
DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，華許正向市場釋出明確訊號，顯示聯準會將優先追求價格穩定，而非採取外界原先預期的寬鬆政策。
他指出，今年第一季市場一度認為華許上任後將帶來降息周期，但目前看來，貨幣政策可能不會像市場原先預期般寬鬆。
利率期貨轉向押注升息
隨著多位聯準會官員暗示今年仍存在升息可能性，市場預期也開始出現轉變。聯邦基金利率期貨顯示，交易員目前已開始押注聯準會最快可能在 10 月升息。
道瓊工業指數週三收跌逾 500 點，完全回吐聯準會公布決議前的漲幅。
「華許時代」正式展開
除了政策立場受到關注外，華許也在首次記者會中宣布成立五大工作小組，以檢討聯準會運作模式，並大幅精簡會後政策聲明內容，展現推動改革的決心。
ClearBridge Investments 資深投資策略分析師 Josh Jamner 表示，投資人仍需觀察這些工作小組最終將提出哪些改革措施，但有一點已相當明確，「聯準會的新篇章已經展開」。
市場人士認為，隨著華許逐步落實其改革藍圖，聯準會的政策風格與運作方式可能迎來數十年來最大的轉變。
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