鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-18 02:44

聯準會 (Fed) 週三 (17 日) 釋放「偏鷹派」的訊號，官員預測顯示 2026 年可能需要升息一次。不過，市場人士發現，本次點狀圖預測似乎少了一位決策官員的意見，而外界猜測，剛上任不久的聯準會主席華許 (Kevin Warsh) 可能選擇不提交個人利率預測，凸顯其推動改革聯準會溝通機制的意圖。

在 19 名聯邦公開市場委員會 (FOMC) 成員中，有 18 人遞交了 2026-27 年利率預測，其中 9 位官員預計今年升息，預測聯邦基金利率將在 2026 年底高於目前 3.5% 至 3.75% 的目標區間，反映聯準會內部對未來進一步升息的看法升溫。

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(圖：FOMC 官網)

最新中位數預測顯示，2026 年底聯邦基金利率將達 3.8%，較今年 3 月預估的 3.4% 上修 0.4 個百分點，也比目前利率水準高出 1 碼 (25 個基點)，顯示政策立場較先前更加偏向抑制通膨。

然而，市場注意到，本次公布的點狀圖似乎僅納入 18 位官員的預測。聯準會並未說明是哪位官員未提交預測，但部分聯準會觀察人士此前便推測，新任主席華許最可能不提供個人利率展望。

華許尋求淡化前瞻指引

華許自今年 5 月接任聯準會主席以來，多次表達希望改革央行溝通方式的想法。他認為，聯準會長期以來提供過多前瞻指引，且過度強調未來利率路徑，導致市場過分聚焦點狀圖，而非經濟數據本身。

因此，若華許確實未提交利率預測，可能意味著他正試圖降低市場對個別官員預測的依賴，重新塑造聯準會的政策溝通架構。

聲明「大瘦身」 反映改革方向

除了點狀圖引發關注外，本次聯準會政策聲明的修改幅度也異於過往。

近年來，聯準會會後聲明通常僅調整少數措辭，但此次聲明內容經過大幅刪減與重寫，篇幅明顯縮短，與過去僅微調幾個字句的做法形成鮮明對比。