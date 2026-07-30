英國央行預計將維持利率3.75%不變 但仍將面臨通膨壓力

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-30 15:20

隨著伊朗戰爭引發的全球局勢動盪，英國央行預計周四將宣布連續第五次維持基準利率在 3.75% 不變。儘管中東衝突加劇了通膨壓力，但分析師普遍認為，在經濟前景高度不確定的情況下，央行將繼續採取謹慎的觀望態度。

中東戰雲籠罩與通膨壓力 英國央行預計將維持利率3.75% 不變(圖:shutterstock)

當前的經濟環境深受伊朗戰爭影響，荷姆茲海峽已關閉長達 5 個月，導致全球油價與批發能源價格大幅波動。雖然英國 6 月份的通膨率已降至 2.6%，創下 15 個月來的新低，但仍高於央行設定的 2% 目標。

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更令人擔憂的是，受戰爭影響，英國家庭能源價格在 7 月份預計將上漲 13%，這可能進一步推升短期內的通膨數據。

多數經濟學家預測，英國央行貨幣政策委員會 (MPC) 將以 7 比 2 的投票結果決定維持利率。儘管美國聯準會近期同樣維持利率不變，但內部仍有強烈的升息聲音；而歐洲央行則已於 6 月份採取了升息行動。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 先前暗示，由於戰爭因素，原本預期的降息計畫已被暫時擱置。不過，首席經濟學家皮爾 (Huw Pill) 等人仍被視為可能投票支持升息的成員。

維持利率現狀對新任首相柏南 (Andy Burnham) 而言是一大慰藉，他目前將緩解生活成本危機列為優先任務，包括取消家庭電費稅等措施。然而，市場的不確定性已先行反應在房貸市場，目前兩年期固定房貸平均利率已攀升至 5.62%，創下逾一個月來的新高。

對儲蓄者而言，這反而是個好消息，部分一年期固定債券的回報率已達到 4.91%，為 2024 年底以來的最高點。