〈美股盤後〉股債雙殺！華許首秀掀鷹派震撼 SpaceX上市後首收黑

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-18 05:30

聯準會週三 (17 日) 宣布利率政策按兵不動，並釋出鷹派訊號，加上聯準會新任主席華許在記者會上多次強調履行「價格穩定」使命，引發市場重新評估貨幣政策前景，美股全面收黑，美債殖利率大幅攀升。

股債雙殺！華許首秀掀鷹派震撼 SpaceX上市後首收黑 (圖：shutterstock)

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聯準會結束為期兩天的政策會議後，如市場預期將聯邦資金利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間。

然而，最新經濟預測摘要 (SEP) 顯示，多位官員預估 2026 年利率將高於目前水準，聯邦資金利率年底預估中位數由今年 3 月的 3.4% 上調至 3.8%，暗示官員認為今年可能需要升息而非降息 。

值得注意的是，華許並未提交自己的利率預測，進一步增加市場解讀政策方向的難度。

除了點狀圖之外，投資人也聚焦華許在記者會上的發言。他多次重申聯準會必須履行維持價格穩定的使命，令市場對降息預期進一步降溫。

美股週三 (17 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數下跌 507.12 點，或 0.98%，報 51,492.55 點。

那斯達克指數下跌 354.69 點，或 1.35%，報 26,021.66 點。

S&P 500 指數下跌 91.25 點，或 1.21%，報 7,420.10 點。

費城半導體指數上漲 182.85 點，或 1.38%，報 13,477.07 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 185.42 點，或 1.07%，報 17,110.96 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭全面收黑。Meta (META-US) 重挫 5.44%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.79%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.46%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.53%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.10%。

台股 ADR 漲多跌少。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.63%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.65%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.62%。

企業新聞

馬斯克旗下太空探索公司 SpaceX (SPCX-US) 上市後首度收黑 4.95%，報每股 191.82 美元。自上週五掛牌上市以來，這家火箭與 AI 公司股價連日大漲，但市場擔憂未來禁售期結束後，大量股票解禁可能帶來賣壓。

英特爾 (INTC-US) 勁揚 3.46% 至每股 121.10 美元，其最新先進晶片製程節點「18A-P」已正式進入「風險試產」階段，帶動 AI 概念股同步走高。

(圖：shutterstock)

博通 (AVGO-US) 猛升 4.30% ，收每股 392.90 美元。摩根大通重申「加碼」評級，目標價維持 580 美元，並表示將在目前價位積極買進。

微軟 (MSFT-US) 下跌 3.79% ，Palantir Technologies (PLTR-US) 下跌 1.97%。Renaissance Macro Research 向客戶發布報告指出，投資人應在下一次反彈時賣出微軟與 Palantir，認為近期軟體股重新受到青睞的行情難以持續。

Robinhood (HOOD-US) 飛升 8.78% ，收在 105.20 美元。該線上券商週二宣布將裁減約 10% 全職員工後，週三獲得數家華爾街機構上調目標價，激勵股價走高。

華爾街分析

DoubleLine Capital 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，華許正在向市場傳達明確訊息，即聯準會將優先實現價格穩定，而非市場今年第一季所預期的寬鬆政策。

岡拉克表示，當時投資人普遍認為華許上任後將帶來降息，但從他首場記者會的表現來看，「今天的華許，聽起來完全不像市場原本以為的那個華許」。

New Century Advisors 首席經濟學家 Claudia Sahm 表示，市場反應主要來自點陣圖比預期更加鷹派。通膨前景已經出現顯著變化，市場風向也隨之轉變。

貝萊德固定收益主管 Rick Rieder 認為，聯準會已正式開啟美國貨幣政策的新時代。

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 指出，華許在首場記者會上展現出與過去擔任聯準會理事時相似的鷹派風格，多次強調維持價格穩定的重要性。

Glenmede 投資策略長 Jason Pride 表示，工作小組的成立顯示聯準會正進入全面檢討階段，華許任內的運作框架可能與前任主席鮑爾時期出現明顯差異。

TS Lombard 全球總體經濟董事總經理 Dario Perkins 則研判，華許希望以「改革家」形象展開任期，而這也意味著未來解讀聯準會政策將變得更加複雜。