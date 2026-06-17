鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-18 03:37

美國聯準會 (Fed) 週三 (17 日) 一如市場預期維持利率不變，但新任主席華許 (Kevin Warsh) 在上任後首次主持記者會時，宣布成立五大工作小組全面檢討聯準會運作，同時大幅簡化政策聲明內容，並證實自己未提交利率預測點狀圖，象徵央行正式邁入「華許時代」。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 決議將聯邦資金利率目標區間維持在 3.5%-3.75%，為連續第七次按兵不動。

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點狀圖少一人、華許證實未提交個人利率預測

市場關注的點狀圖顯示，19 名與會官員中有 18 人提交利率與經濟預測。其中有 9 人預期 2026 年利率將高於目前水準。

中位數預估顯示聯邦資金利率將於 2026 年底升至 3.8%，高於今年 3 月預測的 3.4%。

(圖：FOMC 官網)

由於點狀圖少了一位參與者，引發外界猜測。

華許在會後記者會上證實，缺席的正是他自己。

他表示，雖然鼓勵其他官員繼續提交預測，但基於自己長期對經濟預測摘要 (SEP) 現行架構的看法，選擇不提供個人利率預測。

此舉也意味著，華許不希望市場過度依賴聯準會官員的利率預測，而是將焦點重新放回經濟數據本身。

成立五大工作小組、啟動全面改革

除了貨幣政策外，華許將記者會焦點放在聯準會內部改革。

新官上任的他宣布成立五大工作小組，分別負責：

聯準會對外溝通方式；

資產負債表與縮表政策；

經濟數據來源；

生產力、就業及人工智慧 (AI) 等技術變革；

通膨目標與貨幣政策框架。

華許表示，這些工作小組的共同目標，是打造一個「目標明確、符合未來需求、專注於未來」的聯準會。

政策聲明「大瘦身」 刪除前瞻指引

過去聯準會聲明通常僅調整少數字句，但此次內容大幅精簡，篇幅由 4 月會議後的 341 個字縮減至約 130 個字，僅簡要描述經濟現況，並重申聯準會將致力維持價格穩定。

華許於記者會上坦承，本次會後聲明與過去相比出現明顯改變。

他指出，新版聲明「更短、更簡單」，刪除了部分過時措辭，也不再納入前瞻指引 (Forward Guidance)。

華許表示，前瞻指引並不適合當前的政策環境，因此聯準會未來將避免預先承諾升息或降息方向，而是依據實際經濟情況調整政策。

2026 年升息預期升溫 聯準會轉趨鷹派

雖然此次利率決議按兵不動，但最新點狀圖顯示，聯準會官員對通膨與經濟前景的看法較 3 月更加謹慎。

其中核心個人消費支出物價指數 (PCE) 預估今年將升至 3.3%，遠高於今年 3 月預估的 2.7%。提交預測官員的中位數預估顯示，明年核心 PCE 將降至 2.5%，但也高於上次預估的 2.2%。

上個月非農就業新增 17.2 萬人，高於市場預期，失業率維持在 4.3%，而這份報告提高市場對聯準會今年稍晚可能升息以抑制通膨的預期。

華許在記者會上形容，就業報告等數據其實只是歷史的「回音」，決策票委應該更專注於當下正在發生的事情。

他還透露，今天會議中關於降息的討論「相當有限」。

美國總統川普對聯準會按兵不動評論道：「他們維持利率不變，也行吧，隨便！」

美股一度下挫 華許談改革後跌幅收斂

不過隨著華許在記者會上說明改革方向，市場情緒逐漸回穩，三大指數跌幅明顯收斂。

華許時代揭幕 聯準會迎來數十年最大變革

相較於市場原先聚焦升降息路徑，華許的首場記者會更大的訊號，在於聯準會正展開一場自上而下的制度改革。

從拒絕提交點狀圖、刪除前瞻指引，到成立五大工作小組，華許正試圖重塑聯準會的決策機制與溝通方式，也為美國貨幣政策揭開新的篇章。

華爾街分析

彭博分析師 Ira Jersey 指出：「市場目前聚焦於點狀圖，其中一半委員認為將升息。殖利率曲線熊市趨平的走勢是合理的。那些期待華許首次 FOMC 會議會平淡無奇的人，恐怕要失望了。」

彭博經濟學家 Anna Wong 表示：「華許時代以驚人的方式揭開序幕。一份大幅縮短的 FOMC 聲明，以及主席本人沒提交點狀圖，象徵著與鮑爾、葉倫和柏南克時代的決裂。但委員會其他成員也釋放出同樣強烈的訊號：『他們希望升息。』」

高盛資產管理 (Goldman Sachs Asset Management) 固定收益與流動性解決方案全球共同主管 Kay Haigh 表示，聯準會此次轉趨鷹派，並非僅僅受到能源價格上漲影響。

他指出，儘管近期油價回落，但 FOMC 仍有半數成員預期最快今年可能進一步升息，反映出決策官員對勞動市場強勁及通膨持續高於目標的擔憂。

Haigh 表示，高盛目前的基本情境仍認為聯準會有機會避免再次升息，但政策空間已相當有限。