鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-31 15:33

沙烏地阿拉伯周四（30 日）公布一項組建多國海上防禦聯盟的計畫，旨在保護紅海國際航運和能源供應路線。

連接紅海南部、亞丁灣和印度洋的曼德海峽，是全球貿易和能源運輸的關鍵海上咽喉要道。近幾個月來，沙國將大部分原油出口通過紅海運輸，取代被伊朗控制的荷姆茲海峽航線。

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分析人士表示，沙國「不會容忍這一封鎖持續下去」，因為葉門叛軍胡塞的行動威脅這一重要替代石油出口路線。

沙國國防部表示，43 個國家和歐盟的代表出席了討論該聯盟提案的國際會議，確定沙烏地阿拉伯將作為創始國和領導國，並承擔總部所在地職責。

該部強調，聯盟將致力於加強海上安全，確保國際貿易航線和能源供應線穩定，並保護曼德海峽和亞丁灣的共同海上利益。

土耳其、巴基斯坦、埃及、蘇丹等 14 個國家發表了聯合聲明，支持該聯盟提案。在六個波斯灣阿拉伯國家中，阿曼和阿聯未被列入支持該聲明的國家名單。

胡塞於 7 月 20 日表示將在紅海區域對沙國實施海上封鎖，此後聲稱對多艘與沙國有關的船隻發動了一系列襲擊。沙國以空襲作為回應，稱其襲擊了葉門荷台達用於威脅商業航運的胡塞軍事設施。

在沙國油輪遭到襲擊後，其他船隻不得不選擇掉頭或改走經蘇伊士運河的更遠、成本更高的航線。持續數月的戰爭已使石油貿易承壓。