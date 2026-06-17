鉅亨網新聞中心 2026-06-17 17:20

《巴隆》指出，儘管日本央行 (日銀 / BOJ) 將基準利率升至 1995 年來最高水準，市場並預期最快 10 月仍有進一步緊縮空間，但在與主要經濟體利差仍大的情況下，日元套利交易熱度不減，日元貶勢也未見明顯扭轉。

受美伊衝突外溢效應推升通膨壓力，日本央行（BOJ）週二宣布升息 1 碼至 1.0%，創逾 30 年新高，正式加入全球升息行列。

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本次日本央行的決策，主要基於 5 月初國際油價一度飆破每桶 114 美元所帶來的通膨壓力。雖然市場寄望美伊達成和平協議，但油價仍較戰前高出逾 10 美元。

在全球央行升息潮中，除歐洲央行日前宣布 3 年來首度升息至 2.25% 外，澳洲與丹麥也紛紛緊縮銀根，市場對英國央行與美國聯準會（Fed）的升息預期同樣高漲，由 Fed 新任主席華許主持的利率決策會議 17 日晚間也將登場。

在日本央行總裁植田和男因病缺席下，本次由副總裁內田真一主持記者會。內田強調，目前難以精準估算中性利率，未來決策將聚焦於核心通膨與實體經濟。

ING 高級經濟學家 Min Joo Kang 指出，日本下一次升息時機將取決於能源供應中斷問題何時緩解，目前官方關注重心顯然更偏向經濟成長，而非通膨本身。

目前日元兌美元匯率在 160.31 附近盤整，幾乎與升息前持平，且逼近官方可能出手干預的警戒線。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據顯示，即便日本財務省上月斥資近 750 億美元阻貶，日元空頭部位仍飆升至 9 年新高。

市場高度關注，這股套利資金流雖為美股多頭提供動能，卻也埋下波動隱憂；如同 2024 年 8 月日元套利交易集中平倉，曾導致日股創下 1987 年以來最大單日跌幅、標普 500 指數三日慘跌 6.1%。

對此，IG 市場分析師 Fabien Yip 警告，當前的結構性風險與 2024 年崩盤前夕驚人相似，一旦日本央行的緊縮步調較預期更為激進，恐引發跨國部位連鎖平倉，進而對全球金融市場造成超乎預期的損害。

不過，分析師也指出本次情況有兩大不同之處，可望減緩平倉衝擊：首先，日經 225 指數週二早盤一度衝破 70,000 點大關，年初至今漲幅高達 37%，表現遠優於美股與歐股，吸引不少套利資金選擇滯留日本本土市場。