鉅亨網新聞中心 2026-06-17 20:40

輝達 (NVDA-US) 創辦人兼執行長黃仁勳周二 (16 日) 現身德克薩斯州謝爾曼 (Sherman)，與 Coherent 執行長安德森 (Jim Anderson) 共同出席 Coherent 擴建工廠的奠基儀式。這座工廠將專注於生產 6 英吋磷化銦 (InP) 晶圓與光互連組件，被譽為現代 AI 基礎設施中不可或缺的「光學骨幹」。

解決 AI 擴張的物理瓶頸

‌



隨著 AI 系統規模持續攀升，傳統的銅纜連接已面臨物理極限。黃仁勳在現場解釋，當 576 個 GPU 組成如 NVIDIA Vera Rubin Ultra NVL576 的單一系統時，跨機架的數據傳輸必須仰賴矽光子技術。

磷化銦材料能將電訊號轉化為光訊號，使數據能以光速在數百英呎的資料中心內傳輸，且在長距離傳輸時比金屬走線更具能源效率。

全球首條 6 英吋磷化銦量產線

Coherent 在謝爾曼運營著全球首個實現量產的 6 英吋磷化銦晶圓廠。相較於目前業界主流的 3 或 4 英吋晶圓，6 英吋技術能使可用面積增加約四倍，顯著提升產量並降低單位成本，是支撐大規模 AI 部署的核心基礎。

公私部門聯手投資

此次工廠擴建獲得了強大的資金支持。輝達於 2026 年 3 月對 Coherent 進行了 20 億美元的戰略投資，用於支持研發與產能，並簽署了數十億美元的採購承諾。

此外，Coherent 還獲得了美國《晶片法案》(CHIPS Act) 的 5,000 萬美元補貼，以及德州政府與地方機構約 1,700 萬美元的支持。