鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-17 06:20

截至周二 (16 日) 收盤，這家火箭發射公司的股價上漲 5%，使 SpaceX 的市值達到 2.66 兆美元。根據道瓊市場數據，此增幅剛好讓 SpaceX 超越亞馬遜的 2.65 兆美元市值。

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SpaceX 的漲勢可謂相當驚人。周二盤中一度衝上每股 225.64 美元，較首次公開募股 (IPO) 價格大漲 67%。不過，當日稍晚漲幅已經有所收斂。

該股上市首日大漲 19%，周一再度勁揚 19%。推動股價上漲的因素包括 SpaceX 執行長馬斯克 (Elon Musk) 的樂觀展望，以及市場對中東和平協議提案所帶來的正面情緒。

不過投資人也應注意，SpaceX 的流通股僅占總股數的 5%，比例相當低。此外，內部人士持有股份中，首批可出售的 20% 股份 將於 8 月 11 日解禁。之後至 10 月期間，還將每隔數周陸續釋出約 7% 股份。

市場對錯失機會的恐懼 (FOMO) 以及散戶投資人的強勁需求，也反映在承銷商於周一執行「綠鞋選擇權(greenshoe option)」上。主承銷商額外發行了約 8,300 萬股股票。

SpaceX 周二也宣布，將執行其價值 600 億美元的選擇權，收購 AI 新創公司 Cursor，以強化其人工智慧訓練能力。

自今年 4 月以來，Cursor 一直與 SpaceX 合作，目標是「打造全球最佳的程式設計與知識工作 AI」。當時 SpaceX 已獲得未來收購該公司的權利。

與許多 AI 公司一樣，Cursor 的成長速度極快。根據 《富比世》報導，其年化營收已於今年 6 月突破 40 億美元，而在 4 月底時仍約為 30 億美元。Cursor 去年 11 月募資時的估值達到 293 億美元，而就在五個月前，其估值才剛在前一輪募資後被定為 99 億美元。